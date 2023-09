Il maltempo non ferma la fiera. Si recuperano le iniziative saltate

La fiera di Copparo è stata interrotta venerdì pomeriggio e sabato sera dal maltempo, ma tutte le realtà che contribuiscono alla sua riuscita hanno deciso di recuperare alcune iniziative nella giornata di oggi. In piazza della Libertà funzioneranno dunque in serata gli stand gastronomici a cura di Rione Furnas, Rione Crusar, Rione Dezima e Rione Mota, Arci Tartufi Ferrara, Vespa Club, Proloco Copparo, Antichi Sapori e Corte Ducale e in via Roma il ristorante Avip ‘Saperi e sapori’. In piazza del Popolo sarà in piena attività il luna park, che dalle 14 alle 16 proporrà ‘Tutti in giostra’: le attrazioni saranno a disposizione delle persone con disabilità, che potranno fruirne gratuitamente, e funzioneranno con alcune attenzioni specifiche, quali la riduzione delle fonti rumorose e luminose, la velocità e i movimenti ridotti. È importante che i partecipanti non autosufficienti, per salire sulle giostre, siano accompagnati da un caregiver, familiare o operatore. Nel pomeriggio si recupera Music Train, il trenino musicale itinerante che porterà la musica dal vivo nelle frazioni con posti disponibili, sessanta (fino a esaurimento), per salirvi e partecipare al percorso fino a raggiungere la fiera. Queste le tappe: Saletta via Piazza al via alle 16.15 e partenza alle 16.30, Tamara piazza XX Settembre arrivo 16.45 partenza 17.15, Sabbioncello San Vittore piazza XXI Giugno arrivo 17.30 partenza 18, Coccanile piazza centrale arrivo 18.30 partenza 19, Ambrogio piazza centrale arrivo 19.15 partenza 19.45, arrivo a Copparo in piazza della Libertà alle 20.15. I musicisti animeranno poi la piazza.