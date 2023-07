"Il manto ha ceduto in via Boschetti, adesso la giunta intervenga"

Al centro dell’occhio attento di Fratelli d’Italia c’è la situazione delle strade di Casumaro, concentrando l’attenzione ora su un punto ben preciso che i consiglieri ritengono di particolare preoccupazione. E’ dunque per via Boschetti che Alessandro Guaraldi, consigliere comunale e provinciale, ha deciso di interrogare l’amministrazione centese. "In quella via di Casumaro si parla di cedimento del manto stradale – scrive Guaraldi –, peraltro via Boschetti a Casumaro risulta essere una strada molto trafficata durante tutto l’anno a causa delle attività e delle strutture raggiungibili percorrendola, ad esempio il Campo sportivo, la scuola primaria e scuola dell’infanzia, il depuratore casumarese, il Campo pubblico o le antenne della telefonia spesso raggiunte dai tecnici".

E’ andato dunque a constatare la situazione attuale. "Da luglio ad ottobre la strada in oggetto risulta essere ancora più utilizzata a causa della Sagra della Lumaca, evento molto partecipato che implementa il transito e la sosta degli autoveicoli – prosegue –, bisogna prender atto che le condizioni del manto stradale risultano in constante peggioramento". Tutto ciò premesso, ha dunque interrogato il sindaco e l’assessore competente per sapere quali saranno le azioni che intendano fare. "Voglio sapere se sia intenzione dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per ripristinare il manto stradale di via Boschetti – dice – essendo un tratto stradale molto utilizzato per il conseguimento di attività paesane, dai genitori che portano a scuola o ad allenamento i figli e da tutti i mezzi che si dirigono verso le attività pubbliche e private".

Laura Guerra