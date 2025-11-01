Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
Ferrara
Il marchio Deco alla zia ferrarese: "Omaggio al valore della tradizione"
1 nov 2025
MARIO TOSATTI
Cronaca
Il marchio Deco alla zia ferrarese: "Omaggio al valore della tradizione"

La celebrazione del salume simbolo del nostro territorio ieri nell’ambito del Ferrara Food Festival. Le presentazioni sono state accompagnate dai tipici prodotti da forno, dalla coppia alla ricciola.

La zia ferrarese diventa marchio Deco. La città ha celebrato un’altra tradizione gastronomica con il prodotto che entra a pieno titolo tra le eccellenze alimentari del territorio. L’evento si è svolto ieri mattina al Palasimabio in piazza Municipale, nell’ambito del Ferrara Food Festival. La presentazione, promossa dal Comune, è stata introdotta dall’assessore al Commercio Francesco Carità. A seguire gli interventi dei rappresentanti del mondo produttivo, delle associazioni di categoria e della Commissione Deco. Intervenuti, tra gli altri, Massimiliano Urbinati, presidente dell’associazione provinciale Strada dei Vini e dei Sapori, Alberto Succi, consigliere nazionale Federcarni, Liborio Trotta della commissione Deco e docente dell’istituto Vergani. Nel corso della presentazione sono state illustrate la storia, la lavorazione e il disciplinare della zia Ferrarese. "L’ingresso della zia tra i prodotti del territorio tutelati dal marchio Deco – ha dichiarato Carità – rappresenta un’occasione per ribadire il valore delle produzioni locali e il legame profondo tra Ferrara, le sue tradizioni e la qualità del suo saper fare. Per questo, non poteva mancare tra gli appuntamenti del Ferrara Food Festival, che ogni anno porta in città migliaia di cittadini e turisti".

Le presentazioni sono state accompagnate da un percorso di degustazione, che ha affiancato la zia ferrarese ai prodotti da forno del territorio, forniti da panificatori e artigiani delle diverse associazioni di categoria. Le degustazioni sono state arricchite dagli abbinamenti con i vini Doc del territorio, proposti dalla ‘Strada dei Vini e dei Sapori’ della Provincia. Nella seconda parte della mattina, si è tenuto un momento di approfondimento a cura delle associazioni di categoria Ascom, Confesercenti, Confartigianato e Cna, dedicato alla promozione del pane ferrarese nell’ambito del progetto regionale ‘Sapore di pane: fresco, sano, artigiano’. Il presidente Confcommercio Marco Amelio, nel suo intervento ha voluto ricordare il compianto panificatore Sergio Romano Perdonati, deceduto un anno fa, in un momento di grande commozione collettiva. Si è poi proseguito con la presentazione delle principali tipologie di pane del territorio, la tradizionale coppia, la ricciola, i pani speciali e il panpera, grazie al contributo dei produttori associati. Contestualmente, gli allievi dell’istituto Vergani hanno realizzato diverse lavorazioni del pane. La mattinata si è conclusa con l’assaggio della tenerina Deco, nelle varianti al cioccolato e alla zucca, ulteriore esempio dell’eccellenza artigianale ferrarese.

Mario Tosatti

