Il marchio Deco alla zia ferrarese: "Omaggio al valore della tradizione"

La zia ferrarese diventa marchio Deco. La città ha celebrato un’altra tradizione gastronomica con il prodotto che entra a pieno titolo tra le eccellenze alimentari del territorio. L’evento si è svolto ieri mattina al Palasimabio in piazza Municipale, nell’ambito del Ferrara Food Festival. La presentazione, promossa dal Comune, è stata introdotta dall’assessore al Commercio Francesco Carità. A seguire gli interventi dei rappresentanti del mondo produttivo, delle associazioni di categoria e della Commissione Deco. Intervenuti, tra gli altri, Massimiliano Urbinati, presidente dell’associazione provinciale Strada dei Vini e dei Sapori, Alberto Succi, consigliere nazionale Federcarni, Liborio Trotta della commissione Deco e docente dell’istituto Vergani. Nel corso della presentazione sono state illustrate la storia, la lavorazione e il disciplinare della zia Ferrarese. "L’ingresso della zia tra i prodotti del territorio tutelati dal marchio Deco – ha dichiarato Carità – rappresenta un’occasione per ribadire il valore delle produzioni locali e il legame profondo tra Ferrara, le sue tradizioni e la qualità del suo saper fare. Per questo, non poteva mancare tra gli appuntamenti del Ferrara Food Festival, che ogni anno porta in città migliaia di cittadini e turisti".

Le presentazioni sono state accompagnate da un percorso di degustazione, che ha affiancato la zia ferrarese ai prodotti da forno del territorio, forniti da panificatori e artigiani delle diverse associazioni di categoria. Le degustazioni sono state arricchite dagli abbinamenti con i vini Doc del territorio, proposti dalla ‘Strada dei Vini e dei Sapori’ della Provincia. Nella seconda parte della mattina, si è tenuto un momento di approfondimento a cura delle associazioni di categoria Ascom, Confesercenti, Confartigianato e Cna, dedicato alla promozione del pane ferrarese nell’ambito del progetto regionale ‘Sapore di pane: fresco, sano, artigiano’. Il presidente Confcommercio Marco Amelio, nel suo intervento ha voluto ricordare il compianto panificatore Sergio Romano Perdonati, deceduto un anno fa, in un momento di grande commozione collettiva. Si è poi proseguito con la presentazione delle principali tipologie di pane del territorio, la tradizionale coppia, la ricciola, i pani speciali e il panpera, grazie al contributo dei produttori associati. Contestualmente, gli allievi dell’istituto Vergani hanno realizzato diverse lavorazioni del pane. La mattinata si è conclusa con l’assaggio della tenerina Deco, nelle varianti al cioccolato e alla zucca, ulteriore esempio dell’eccellenza artigianale ferrarese.

Mario Tosatti