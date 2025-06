Il marchio ’Ferrara’. Anche il logo si tutela : "Un simbolo di valori"

Non sarà più possibile registrare una sigaretta col nome di ’Ferrara’. La giunta ha approvato un nuovo regolamento che disciplina il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune alla registrazione di marchi commerciali contenenti il toponimo ’Ferrara’ e l’utilizzo del logo del Comune. L’obiettivo è quello di tutelare e al contempo valorizzare l’immagine della città. Il prossimo passaggio per rendere questo strumento effettivo sarà l’approvazione in Consiglio Comunale.

"L’iniziativa nasce dalla necessità di tutelare il nome e l’immagine di Ferrara, riconosciuti come patrimonio identitario e strategico per la promozione e lo sviluppo economico, sociale e culturale della città – spiega l’assessore Francesca Savini –. La normativa stabilisce che i nomi di enti pubblici territoriali non possono essere registrati come marchi senza l’autorizzazione dell’ente stesso. Pertanto, con questo regolamento, il Comune intende garantire che l’uso commerciale del nome “Ferrara” avvenga nel rispetto dell’immagine e dei valori della comunità cittadina, valorizzando le iniziative imprenditoriali e promozionali che abbiano un legame concreto con il territorio e contribuiscano alla sua crescita in modo responsabile e condiviso".