Il mare avanza e si mangia la spiaggia. Ecco la sabbia dal canale Logonovo

Nel canale Logonovo, che divide le locali le località comacchiesi di Lido degli Estensi e Lido di Spina, in questi giorni saranno realizzati interventi di dragaggio. Un’operazione, quella prevista dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, che avrà un duplice obiettivo: il primo riguarda la rimozione accumuli sabbiosi lungo il canale per garantire il corretto ricambio di acqua tra mare e Valli, nonché una maggior sicurezza per la navigazione; il secondo, procedere al ripascimento di sabbia in alcuni tratti di spiaggia nella parte sud di Lido di Spina, soggetti al fenomeno dell’erosione. Come riportato nell’ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Comacchio, le opere sono state affidate alla ditta Costruzioni Generali Xodo srl di Porto Vito da parte della Regione Emilia-Romagna e saranno condotti in orari diurni e con condizioni meteo favorevoli. Gli interventi di dragaggio saranno realizzati nei giorni feriali e prefestivi: saranno esclusi i festivi e le giornate del 18 e 19 aprile, ossia il week-end pasquale. Il completamento, inoltre, è fissato entro il 23 maggio, periodo concomitante con l’avvio dell’attività balneare sulla costa. Nella stessa ordinanza vengono specificate le precise coordinate dell’area interessata dall’escavo, nonché le prescrizioni relative alla disciplina della navigazione in prossimità dell’area di intervento. Nel dettaglio, nelle aree di intervento e in prossimità dei mezzi di lavori impiegati dall’impresa esecutrice, tutte le unità in navigazione o transito, dovranno osservare le seguenti disposizioni: procedere alla minima velocità di governo; tenersi ad una distanza non inferiore ai cinquanta metri dai mezzi nautici impegnati nei lavori; manovrare secondo le vigenti disposizioni del "Regolamento per prevenire gli abbordi in mare", adottando i più idonei accorgimenti per evitare l’ingenerarsi di situazioni pericolose per la sicurezza della navigazione. Inoltre, le imbarcazioni dovranno prestare la massima attenzione a tutti i segnali ottici e/o sonori che possano provenire dall’unità impegnata nei lavori e, laddove opportuno, comunicare via radio con l’unità impegnata nei lavori, al fine di stabilire un reciproco contatto utile ai fini della sicurezza della navigazione. Infine, segnalare tempestivamente all’Ufficio Circondariale Marittimo in intestazione ogni situazione di pericolo, anche potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all’incolumità di persone e/o cose. Nel testo dell’ordinanza vengono anche riportate le prescrizioni che dovranno essere osservate dalla ditta incaricata dei lavori.

Valerio Franzoni