Il mare bolle: + 24 gradi "Le lagune, un brodo Le alte temperature veleno per le vongole"

di Mario Bovenzi

Il mare, un brodo sotto i raggi del sole che picchiano senza sosta da giorni. Se il granchio blu è il pericolo numero uno delle vongole, subito dopo nella classifica da incubo che fa tremare i pescatori si piazza l’acqua bianca, acqua senza ossigeno. Chiazze dove non nasce nulla, dove non c’è più vita. La tomba per gli allevamenti di mitili. Un deserto di acqua salata. "Temiamo che si possa verificare un altro disastro per gli allevamenti già decimati dalle chele di questo granchio che non risparmia nulla". A lanciare l’allarme Vadis Paesanti, di Alleanza Cooperative Pesca, vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca Emilia-Romagna. "Quello che sta succedendo è un disastro ambientale, un disastro sociale. Migliaia di famiglie vivono grazie alla raccolta delle vongole". Il granchio blu, un alieno. E’ arrivato, clandestino del mare, sulle navi salpate dall’America. Luglio 2008, Basilicata, Italia primo avvistamento. Le porte per il paradiso. Qui si è trovato a suo agio davanti ad un banchetto servito a pochi centimetri dalle sue chele. Di nuovo Paesanti: "Domani ci sarà una riunione del distretto dell’Alto Adriatico (Emilia Romagna, Veneto e Friuli). Sarà decisiva per le future strategie". Anche i sindaci hanno fatto sentire la loro voce. Maria Bugnoli, primo cittadino di Goro, e Pierluigi Negri, a capo del comune di Comacchio, hanno firmato in poche ore due ordinanze che mettono nero su bianco il via libera ai pescatori per catturare i granchi. Anche l’Europa si dimostra vicina. "Rosanna Conte, parlamentare a Bruxelles, è al nostro fianco". Primi passi. Si stanno creando canali commerciali per trasformare il killer della sacca in mangime. Dal peschereccio Cometa scaricano sul molo di Porto Garibaldi un fiume nero di cozze che scorre sul nastro trasportatore per scomparire nei camion. Jacopo Cavallari, il capitano, è al lavoro con il padre Pietro. "Abbiamo avvistato i granchi vicino agli allevamenti di cozze", dicono preoccupati. Cristian Pappi è al timone della coop Tecnopesca di Porto Garibaldi. "Le istituzioni, i politici devono essere al fianco dei pescatori. Il settore è a rischio". E’ fiducioso Paesanti, aiutati che Dio ti aiuta, ma con gli occhi si appella a Sant’Antonio. A Goro e Gorino ci sono due statue.