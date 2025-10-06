Il mare entra nello stabilimento: "Siamo sott’acqua, sos inascoltati"

E’ il trenta agosto, urla nel silenzio di Federica Veronesi, titolare dello stabilimento balneare ’Isa’, Lido di Volano. L’acqua del mare strappa un centinaio di ombrelloni, fa collassare la duna, la pineta a rischio. "Serve un intervento urgente per proteggere il litorale, altrimenti qui il mare si mangia tutto", l’appello. Un sopralluogo, tutto finì lì, sotto gli occhi dei turisti. Cinque ottobre, sempre 2025. Il vento di bora, il mare invade lo stabilimento, lambisce la prima sala dove ci sono i tavoli, si ’salva’ il bar. Per il momento. Oggi è annunciata una forte marea, i sacchetti di sabbia rischiano di essere spazzati via.

Federica Veronesi urla la sua disperazione. "Erano arrivati all’inizio della settimana, mi avevano detto che sarebbe stata innalzata una duna. Nessuno poi li ha visti. Ed eccoci qua, anche la pineta rischia di essere spazzata via". Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, lancia l’allarme. Già ieri mattina alcuni video fanno il giro del web, l’acqua scava la sabbia, entra nello stabilimento, acqua salata, quando si ritira lascia solo danni. "La costa è stata dimenticata dalla Regione – il suo atto d’accusa – siamo davanti a forti fenomeni di erosione del litorale. Se non viene realizzata una barriera in mare l’onda continuerà a scavare, si porterà via tutto. Siamo ormai ad un passo dalla pineta". Il consigliere, che aveva lanciato l’sos già nella prima ondata di maltempo in agosto, presenterà oggi un’interrogazione in Regione. "Solo il silenzio, la gente chiede aiuto, ma non ottiene risposte. Lo stabilimento di Volano rischia grosso, per il momento non abbiamo assistito ad intensi fenomeni, l’ondata di maltempo non è stata di grande intensità. Ma oggi è annunciata una forte marea, il rischio è che poi arrivi vento di scirocco. Un pericolo, il mare potrebbe entrare di parecchi metri nella costa". Nel pomeriggio la marea è scesa, l’acqua che era entrata nello stabilimento si è ritirata. Occhi puntati sul meteo. "In genere – riprende la titolare del bagno, oltre 30 anni di storia – questi fenomeni si verificano in novembre. Ormai da alcuni anni le mareggiate manifestano i loro effetti già in ottobre. Ma allagamenti così in questo periodo non si erano mai verificati. Ero via quando mi è arrivato l’allarme, sono corsa subito qui. Che amarezza". "Serve una barriera in mare, per spezzare l’onda. Il resto, la montagna di sabbia, solo soldi buttati", afferma Gianella.