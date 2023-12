Il mare nel presepe: "Signore, liberaci dal granchio blu"

Ci sono il faro, il mare, le barche. Si vede anche una vela. "È un richiamo a pregare perché il Signore ci liberi da questo alieno (callinectes sapidus), granchio reale blu o granchio blu che dir si voglia", afferma don Stefano Silvestri a capo della parrocchia Santa Maria delle Grazie di Goro e di quella della Beata Vergine della Mercede, a Gorino. Pastore in un momento mai così drammatico. Nel giorno di Natale, alla messa, dall’altare inviterà a pregare per scacciare questa maledizione che ha ridotto al lumicino un’economia – la pesca delle vongole – una volta fiorente.

"Siamo messi male, siamo messi molto male. Bisogna pregare, adesso il granchio si è ritirato verso il mare largo per il freddo ma questa estate sarà il disastro", le parole del parroco. E il presepe di Goro, una capanna e Gesù che si affaccia sul mare, sono un appello, una muta preghiera a fare qualcosa per fermare questo flagello. "Bisogna trovare una soluzione per questo dramma, che siano gli ultrasuoni, qualsiasi cosa", dice ancora il sacerdote. Quel presepe è stato fatto da un gruppo di donne. Tra loro c’è Anna Ghezzo, sua nonna era Sabina Elsa Conventi, figlia di Girolamo Conventi il guardiano del faro ‘La lanterna vecchia’.

"Venne completamente distrutto – racconta – durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale, il 1945. Era un punto strategico per i partigiani. Loro, i miei parenti, si salvarono per miracolo. Vennero rasi al suolo il faro e la casa sul restro, la casa dove abitavano". E al faro si sono ispirati per realizzare la loro Natività, una luce contro il flagello del mare. "Abbiamo avuto morie di vongole per le alghe, il caldo, ma un dramma del genere non l’abbiamo vissuto mai", sottolinea. Quest’anno il loro presepe è dedicato al mare, anche quello di Gorino comunità che vive la stessa drammatica situazione ricalca lo stesso tema. Nella distesa azzurra si vedono gusci di vongole, le ultime rimaste, il banchetto dell’alieno. Entrambi vogliono accendere una luce, quella della speranza. Si sono trovate la sera, verso le 21, per costruirlo tra ricami, statuette e barche da colorare un gruppo di donne. C’erano, il silenzio rotto da storie sulla vita del paese, Margherita Ghezzo, Claudia Ricci, Idilia Nespoli, Cristina Chiarelli. Non tutte donne. Dell’apparato elettrico, la luce del faro non ne voleva sapere di accendersi, si è occupato Lucio Maestri. "Quest’anno non eravamo in tanti – riprende Anna Ghezzo –, abbiamo voluto rappresentare il Delta del Po, la vita dei pescatori. Ci ha chiesto di dare una mano l’associazione Valeria e noi abbiamo risposto presente. Vogliamo dedicare, questa Natività, ai pescatori di Goro, che possano risolvere la situazione che stanno vivendo. Dobbiamo riunirci in un momento di preghiera contro il granchio blu perché a volte quello che non riesce agli uomini, si ottiene con la preghiera. Proprio come facevano i nostri nonni". Il presepe è più di due metri, ci sono le statuine, i gusci delle conchiglie. "La pesca è ferma, i pescatori sono rimasti a terra. Ed anche il prossimo anno tutto sarà fermo. Dobbiamo rivolgerci al Signore, pregare". Don Stefano Silvestri ringrazia il sindaco Maria Bugnoli per il suo impegno in prima linea per il paese. A settembre ha benedetto il mare durante la festa della patrona di Gorino, un appello al cielo davanti al dilagare di quell’alieno venuto dagli Stati Uniti che qui ha trovato un paradiso altamente commestibile. Adesso, ormai da mesi, la domenica dall’altare alza gli occhi al cielo, per chiedere aiuto per la sua gente. "Prego per il mio gregge. Chiedo di liberarci dal granchio blu", la sua esortazione. Anche a Natale, nella messa della festa, dirà una preghiera.

