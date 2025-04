Il mare si inchina a Francesco. Suonano le sirene delle barche: "Era il paladino di noi pescatori"

Vadis Paesanti, vicepresidente regionale FedagriPesca Confcooperative Emilia Romagna, è stato a Roma. Era il 23 novembre del 2024, se lo ricorda bene. Tanti pescatori attorno a lui, il fazzoletto blu color delle onde, sorrisi, le mani che si allungavano per toccarlo. Papa Francesco sulla carrozzina, felice, attorno al lui quello che sentiva il suo popolo. "Siete custodi del mare, esempio di solidarietà e visione per il futuro. Cristo ha scelto al suo fianco un pescatore, tra tanti mestieri", le sue parole. Sembra non credere che quel Papa non ci sia più. E i pescatori lo saluteranno a modo loro, per un minuto domani suoneranno le sirene delle barche nei porti. Il clamore, quasi un inno, di 1500 barche dei porti di Goro, Gorino e Porto Garibaldi. "Per rendere omaggio alla sua memoria e al suo messaggio, domani alle 9,45, i pescherecci italiani suoneranno in contemporanea le sirene dei pescherecci in tutti i porti del Paese". Si inchineranno a Francesco, alla sua memoria, Federpesca, Alleanza delle Cooperative Italiane, Coldiretti Impresa Pesca, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Pesca.

Perché?

"Perché l’abbiamo sempre sentito come il nostro Papa, il nostro Francesco", risponde Paesanti.

La voce delle sirene

"Sì, la voce del mare, di vite che lavorano tra le onde, con gli stivali ai piedi, le reti. Piene a volte, sempre più spesso vuote"

A cosa si riferisce?

"Alla maledizione del granchio blu, agli allevamenti delle vongole che sono ridotti a cimiteri di gusci. Alla gente che si vende la casa e la barca, perché non sa più a che santo votarsi"

Avete pregato contro questo flagello, siete andati in processione

"Sì, stiamo lottando contro questo mostro venuto da lontano. In tutti i modi, con recinti, nasse, finanziamenti, non ci arrendiamo. Anche le preghiere servono"

Per un lungo minuto suoneranno le sirene lungo le banchine, le barche attraccate ai moli

"Il mondo della pesca si stringe nel cordoglio per la scomparsa del Santo Padre. Papa Francesco ha sempre dimostrato una profonda vicinanza al settore, riconoscendo nei pescatori valore professionale, umano e ambientale. In numerose occasioni il Pontefice ha sottolineato il ruolo delle marinerie nella salvaguardia del mare e nella custodia delle tradizioni"

Il vostro inchino

"Sì, ci mancherà".