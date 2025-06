Il maresciallo Alloni lascia la stazione dopo un anno

Dopo circa un anno di servizio, il Maresciallo Marcella Alloni lascia il comando in sede vacante

della Stazione dei Carabinieri di Goro. Insediatasi nel luglio 2024, è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di Comandante nella storia della Stazione locale. A partire dal 20 giugno, il Maresciallo Alloni assumerà un nuovo incarico in Lombardia. Durante il suo periodo di comando, ha saputo distinguersi per dedizione, professionalità e senso del dovere, affrontando con equilibrio le delicate tematiche legate all’ordine pubblico e alla sicurezza del territorio. La sua presenza è stata apprezzata per la capacità di instaurare un dialogo costruttivo con le istituzioni e la cittadinanza, mostrando particolare sensibilità verso il mondo giovanile.