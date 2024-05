Il maresciallo Bruno va a Porto Garibaldi. Il saluto del sindaco

Dopo 12 anni alla guida della Stazione di Goro, il maresciallo maggiore Fabio Bruno assume il comando della Stazione di Porto Garibaldi.

Ieri il maresciallo maggiore Fabio Bruno ha salutato la comunità di Goro in vista dell’imminente assunzione del nuovo incarico di Comandante della Stazione carabinieri di Porto Garibaldi. Il maresciallo maggiore Fabio Bruno, 45 anni, originario della provincia di Lecce, sposato, un figlio, è approdato in provincia di Ferrara nel 2000 da giovane carabiniere prestando servizio presso l’allora Stazione di Tresigallo. Dopo avere assunto il grado di maresciallo, nel 2008 ha svolto servizio presso la Stazione di Monghidoro (Bologna), nel 2010 è stato trasferito alla Stazione di Porto Garibaldi e dal marzo del 2012 ha assunto il Comando della Stazione di Goro. Sin da subito si è distinto per impegno e dedizione nella gestione delle delicate questioni dell’ordine e sicurezza pubblica del Comune di Goro, in particolare negli ultimi tempi per i riflessi negativi sul tessuto economico-sociale del territorio determinati dalla proliferazione del granchio blu. Il comandante Bruno, insieme al comandante della Compagnia di Comacchio, tenente colonnello Luca Treccani, è stato ricevuto dal sindaco di Goro, Marika Brugnoli che gli ha augurato successo e soddisfazioni professionali nel nuovo incarico che si accinge ad assumere, ringraziandolo per l’impegno nei dodici anni al comando. Vicinanza alla gente che si è palesata nel salvataggio, nel luglio 2015, di un’anziana rimasta intrappolata nell’abitazione in fiamme. Gesto che è valso al militare un encomio del comandante della Legione Emilia Romagna.