Il martedì grasso a modo nostro. C’è Tiger sul palco. Serata col botto

Martedì grasso basato sullo scherzo e l’indulgenza, in linea con il significato antico del Carnevale che fa della parodia e della comicità il suo primo centro. L’evento si terrà domani allo Spirito di Vigarano Mainarda, la serata è organizzata dal Gruppo dei 10.

Le mardì gras – è il titolo di una serata che inizierà già durante la cena, quando – con le portate in tavola e, magari, qualche sorpresa per gli ospiti – inizierà a suonare la Lama’s Band, formata da Renzo Fenzi (voce), Luca Beccati (tastiere), Elio Rebecchi (chitarra elettrica), Elio Bertelli (chitarra elettrica), Franco “Molly” Molinari (basso elettrico) e Marco “Cinghiale” Govoni (batteria). A seguire, il comico e cabarettista italiano, Duilio Pizzocchi, terrà un divertente monologo incentrato sul carnevale. Chiude la serata, il concerto della Tiger Dixie Band una delle poche band a livello internazionale, che si dedica sistematicamente al recupero del jazz dei ruggenti anni Venti.

La Tiger Dixie è una delle poche band a livello internazionale che si dedica sistematicamente al recupero del jazz degli anni ruggenti, proponendolo con un approccio interpretativo originale ed attuale. Le atmosfere tipiche del New Orleans e del Chicago Style, del charleston e del ragtime, sono filologicamente rispettate nel timbro e nello spirito, anche per via dell’utilizzo di alcuni strumenti originali dell’epoca. Sarà un martedì grasso fra musica e cabaret. La serata dalle 20. Cena e a seguire il concerto. La Spirito, via Rondona 11/5. Chi siamo? "10 Amici stanchi di sopportare il progressivo e inarrestabile imbarbarimento degli attuali modelli socio-culturali, decidono di reagire", così recita l’intestazione della pagina web del Gruppo dei 10.