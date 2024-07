Il matrimonio diventa una questione di famiglia

Nipote e pronipote che sposano gli zii. E’ quanto accaduto nel municipio di Comacchio sabato scorso, il vicesindaco di Lagosanto Giacomo Esposito con in braccio la figlioletta Giorgia, di neppure due anni, è stato scelto, dagli sposi, quale celebrante del matrimonio di Daniela Solinas e Alessandro Remo Ciaffi. Per farlo ha avuto un’autorizzazione. La piccola Giorgia, forse non troppo sorpresa per la fascia tricolore che comunque qualche volta indossa a Lagosanto il papà, ha assistito a tutta la cerimonia curiosa e attenta. Una trentina di invitati dopo le frasi di rito ed il sospirato sì hanno applaudito alla nascita della nuova coppia di sposi per concludersi con una pioggia di chicchi di riso all’uscita del municipio comacchiese. "Non era il primo matrimonio che celebravo in comune – afferma Giacomo Esposito –. La mamma era di turno e come spesso succede oltre al ruolo istituzionale, a quello lavorativo faccio il babbo con grande piacere. Giorgia è stata molto tranquilla ed ha anche battuto le mani agli sposi, felice come me per il loro futuro che auguro sereno e pieno di belle cose".

c. c.