Il Matrimonio Segreto si svela ’Arie d’opera’ nella pinacoteca

Il matrimonio segreto: giornata di studi e concerto in Pinacoteca. La produzione del Conservatorio Frescobaldi dell’opera il Matrimonio Segreto di Domenico Cimarosa, in scena domenica 29, alle 21, all’Abbado, dedica una giornata di studi sul tema della Children’s Opera. Una serie di incontri che hanno come obiettivo di far conoscere il capolavoro settecentesco di Cimarosa.

Questa settimana ha avuto luogo, negli spazi del Teatro Comunale il laboratorio pilota Opera Children’s Lab a cura di Marinella Dell’Eva in collaborazione con Cidas Coop e la Fondazione Teatro Comunale. Il laboratorio, che ha visto coinvolti 10 bambini tra i 9 e i 12 anni, si inserisce nella produzione de Il Matrimonio Segreto, come lavoro di ricerca sul ruolo del maestro collaboratore in campo educativo, oggetto del dottorato di ricerca della Dell’Eva stessa.

Questo è anche il tema del simposio The Children’s Opera: Practices, Audiences and Perspectives in programma domani dalle 11 alle 13.30 nella Pinacoteca. Il pomeriggio dello stesso giorno, alle 17, il recital ’Il Matrimonio segreto: arie dall’opera’. Le arie e i duetti di Angela Genovese soprano (Carolina), Wei Yi basso (Geronimo), Wang Leping tenore (Paolino), Wang Weihang baritono (Il conte Robinson), Eugenia Siliberto soprano (Elisetta) accompagnati al piano da Dario Tondelli. Narrazione di Marinella Dell’Eva.