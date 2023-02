Il maxi piano che fa discutere "L’ambiente? Un punto di forza"

di Ruggero Veronese

"Parliamo di un progetto sopra le parti, che non può avere colore politico. Il dibattito deve fare il salto di qualità e guardare all’interesse generale". Non si nasconde dalle polemiche Marco Da Dalto, responsabile per il consorzio ArCo del progetto Feris. Che dopo il flash mob organizzato sabato scorso da Comitato Caldirolo Libera e Forum Ferrara Partecipata risponde alle critiche sul progetto di riqualificazione che coinvolgerà l’ex caserma Pozzuolo del Friuli, le mura di via Volano e l’area di via Caldirolo. Un progetto che secondo Da Dalto è stato oggetto di fraintendimenti in particolare sul suo impatto ambientale, che rischiano di mettere in ombra quello che secondo il responsabile Arco sarà "un piano di riqualificazione senza precedenti nella storia di Ferrara, che restituirà alla città oltre 40mila metri quadrati di spazi collettivi e 78mila metri quadri di aree bonificate. Ferrara è questo progetto saranno citate come esempio di riqualificazione urbana nel prossimo numero di Domus, la rivista punto di riferimento mondiale dell’architettura mondiale". Proprio "un’elevata sostenibilità ambientale" sarà secondo Da Dalto il punto di forza del progetto, anche per l’area commerciale di via Caldirolo che sarà "ricoperta da una superficie verde e neanche visibile dalle Mura, perché sotto la linea della vegetazione, oltre a essere costantemente sottoposta al monitoraggio di Arpae. Non voglio fare confronti con altre aree commerciali, approvate anche in anni recenti, ma questo progetto si distingue per la sua sostenibilità ambientale e lo spazio dato al verde". Da dove derivano allora le critiche? Da Dalto non nasconde il timore che le resistenze politiche possano nascere dall’arrivo di un nuovo ‘competitor’ nella grande distribuzione ferrarese. "Non credo alle provocazioni di chi ha voglia di bloccare il progetto attraverso narrazioni artefatte – afferma –, passerebbe alla storia come chi lasciato alla città oltre 100mila metri quadrati di aree in stato di degrado e in precarie condizioni ambientali, gli studenti universitari privi di un campus accogliente, oppure come chi ha osteggiato l’abbattimento dei costi della spesa alimentare, che oggi a Ferrara tra i più alti in Italia. Se così fosse sarebbe inspiegabile, considerati gli effetti positivi del progetto e l’interesse pubblico. Ma allora forse il problema non sarebbe il progetto in sé, ma l’insegna che arriverebbe in via Caldirolo". Il ragionamento di Da Dalto coinvolge anche l’ex caserma Pozzuolo del Friuli, destinata a diventare "uno studentato da 700 posti letto. In consiglio comunale il progetto è stato criticato a priori per i prezzi non calmierati, ma l’aumento dell’offerta avrà già di per sè un effetto calmierante sui prezzi, e risponde a una domanda pressante di posti letto che una città universitaria come Ferrara non può trascurare". Secondo Da Dalto il progetto Feris si sarebbe ritrovato in mezzo a una serie di polemiche create, in alcuni casi, per inasprire il clima politico: "Posso capire i timori dei cittadini e sono già state effettuate modifiche al piano. Ma credo che non sempre i detrattori del progetto abbiano agito nell’interesse pubblico. Ci vuole onestà intellettuale e ai cittadini va raccontata la verità".