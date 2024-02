Il medico torna in paese: "La nostra battaglia vinta"

"La popolazione di Vigarano Pieve continuerà ad avere il medico di medicina generale attivo ed operativo in paese. Dal 19 febbraio in ambulatorio gli assistiti troveranno il dottor Salvatore Alongi". Sono queste le rassicurazioni e l’annuncio che arrivano dall’Azienda Usl di Ferrara attraverso la direttrice del Distretto Ovest, Caterina Palmonari, il sindaco di Vigarano Mainarda Davide Bergamini. E’ il risultato del colloquio avuto ieri mattina. "Grazie alla collaborazione e disponibilità del dottor Salvatore Alongi, già medico di medicina generale operativo a Vigarano Mainarda, dal 19 febbraio l’ambulatorio di Vigarano Pieve sarà a disposizione degli assistiti per due giorni a settimana – spiegano –. Tutti ci siamo adoperati per dare la giusta risposta alle persone di Vigarano Pieve, un risultato corale d’intesa con l’amministrazione comunale, reso possibile – mi preme ribadirlo – grazie al dr. Alongi che ha perfettamente compreso il contesto e le esigenze".

"Esprimo grande soddisfazione per l’incontro avvenuto oggi con il dottor Salvatore Alongi, con la dottoressa Caterina Palmonari e con il dottor Sandro Bartolotta delle Cure Primarie dell’Azienda USL – sottolinea il primo cittadino Davide Bergamini -. Ringrazio Alongi per aver accettato l’incarico medico presso l’ambulatorio di Vigarano Pieve, garantendo così la continuità assistenziale. Un bel successo di collaborazione tra amministrazione comunale e azienda sanitaria. Siamo riusciti a portare a casa un risultato importante per i nostri cittadini. Ci abbiamo messo tutti il massimo impegno e questa è la dimostrazione che quando si lavora nella giusta direzione i risultati arrivano".

Gli assistiti potranno rivolgersi oltre che all’ambulatorio a Pieve, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, anche all’ambulatorio di Vigarano Mainarda negli altri giorni. "Come purtroppo si verifica sempre più spesso a livello nazionale e purtroppo anche locale, - spiega Bergamini - nonostante gli sforzi dell’Azienda per affidare quanto prima l’incarico ad un nuovo medico di medicina generale, nessun professionista aveva accettato la proposta. Questo ha spinto l’Azienda USL a lavorare ad una soluzione alternativa, senza soluzione di continuità dell’assistenza primaria. Un successo - sottolinea - ottenuto grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e azienda sanitaria – conclude Bergamini - Una promessa che avevamo anticipato ai cittadini di Vigarano Pieve e che siamo riusciti a portare a termine".

Claudia Fortini