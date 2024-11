"Il mentalismo, in scena tra trucchi e arte"

Oggi alle 21, al Teatro Nuovo, arriva il campione italiano di mentalismo, premiato ai mondiali con il terzo posto. Andrea Rizzolini salirà sul palco con il suo nuovo spettacolo ’TH!NK’ e lascerà il pubblico senza fiato con i suoi numeri di mentalismo e i suoi trucchi, oggi svelati per far apprezzare ancora di più la sua filosofia.

Che spettacolo sarà?

"Ho cercato di fare un lavoro di riflessione sul mentalismo come forma d’arte, perché molti la associano ai protagonisti delle serie tv, a figure simili a psicologi capaci di capire ciò che pensa chi hanno davanti a partire dal linguaggio del corpo. Ma il mentalismo non è questo e io stesso dico che tutto ciò che faccio è finto, nonostante chi guarda sia disposto a credere che ciò che faccio sia vero".

A motivarla è quindi la volontà di promuovere ciò che si cela dietro a questa pratica.

"Voglio farne apprezzare l’arte, il gesto artistico, senza la necessità di ingannare chi osserva. Mi fa sentire a disagio essere applaudito da una platea convinta che io veramente sia capace di capire cosa pensano, magari da microespressioni facciali, quando invece il trucco, l’illusione, sta nelle parole".

Il suo è quindi un pubblico consapevole.

"Sì, rendo noti i trucchi che ho inventato io. Soltanto dicendo che queste illusioni sono finte posso iniziare un dialogo costruttivo assieme al pubblico e parlare del confine tra vero e falso. Alcuni colleghi hanno apprezzato questo lavoro, altri hanno storto il naso. Io, però, sono convinto del messaggio che porto in scena e della portata artistica di questo modo di fare mentalismo".

Dov’è dunque il trucco?

"Manipolando le parole che noi utilizziamo per raccontare la realtà possiamo di fatto cambiare la percezione che gli altri ne hanno, quindi creare l’illusione che stia accadendo qualcosa nella mente".

Si può quindi dire che ognuno, nel suo piccolo, sia un po’ mentalista?

"Esatto. Basti pensare alle tecniche di marketing e all’uso delle parole come strumento per la vendita. Come quando sulla confezione di un prodotto è scritto ‘al gusto cioccolato’ e il consumatore pensa che il cioccolato sia fra gli ingredienti. Ma c’è realmente o è solo un aroma? Un altro esempio è il cameriere che, chiedendo che dolce si vuole, convince il commensale a ordinarlo. I veri mentalisti, dai quali ci si deve guardare le spalle, non sono quelli sul palcoscenico, bensì chi occupa posti di potere o legati al mondo del commercio, chi attraverso le parole dà forma al nostro mondo".