Domani torna il Mercatino dell’antiquariato ad Argenta. L’appuntamento è in piazza Giuseppe Garibaldi, dove si concentreranno la maggior parte delle bancarelle. Un’occasione da non perdere, meteo permettendo.

Il Mercatino di Argenta nasce nel 2017 con lo scopo di riportare alla mente e al cuore della gente il passato.

Ogni terza domenica del mese (escluso agosto) è appuntamento fisso nel centro di Argenta per poter vedere oggetti di antiquariato di qualità, un’occasione per far buoni affari, curiosare sugli oggetti quotidiani ma non solo, di un passato recente.

Il Mercatino di Argenta è in programma dalle 9 alle 17, ed è a cura dell’Associazione Herbie.

Per informazioni contattare il numero 366-6622133.

