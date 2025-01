Il mercato coperto si prende una pausa. "Ricarichiamo le batterie"

Il mercato coperto di Campagna Amica Ferrara di via Montebello 43, si prende una breve pausa dopo le festività natalizie, che lo hanno visto come meta degli acquisti a km zero per molti cittadini ferraresi.

"Ringraziamo i tanti ferraresi e anche qualche turista e visitatore – racconta il responsabile di Campagna Amica Ferrara, Stefano Menegatti – che nel corso del 2024 ci hanno accordato la loro fiducia ed hanno frequentato in gran numero il nostro mercato coperto di via Montebello facendo acquisti di prodotti agricoli e agroalimentari della filiera corta agricola portati sui banchi direttamente dagli agricoltori accreditati a Campagna Amica e che hanno partecipato anche alle nostre iniziative di animazione e promozione, rendendo vivo e pulsante il Mercato. Il mercato sarà chiuso per qualche giorno, un po’ di pausa per ricaricare le pile e ripartire con entusiasmo e qualche novità sia di prodotti che di aziende per il 2025".

"Il Mercato – continua Monia Dalla Libera, presidente di Agrimercato Ferrara, l’associazione che gestisce gli spazi della chiesa di San Matteo, dove dal 2019 si svolge il Mercato Coperto – riprenderà la propria attività sabato 11 gennaio, con la gamma dei prodotti invernali garantiti da noi agricoltori e certificati dalla rete di Campagna Amica, sia freschi che trasformati. Vi aspettiamo quindi di nuovo la prossima settimana, come sempre per proporre il vero cibo Made in Italy e continuare quel dialogo tra produttori e consumatori che caratterizza la nostra iniziativa e che sempre più è luogo di prossimità e di incontro, di condivisione di saperi e sapori".

E nei prossimi giorni ritorna anche l’Agrimercato di Grisù, che sarà regolarmente aperto mercoledì 8 gennaio dalle 8 alle 13. Da sabato 11 anche il Mercato di via Montebello 43 tornerà nei consueti appuntamenti del martedì, giovedì e sabato mattina, dalle 8.30 alle 13.30.