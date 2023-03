Il mercato del gusto torna in piazza: ecco le novità

Il mercato del gusto ’Il Cibo è chi lo fa’ torna da domani fino a domenica (10-20) in piazza Trento e Trieste con produttori da tutt’Italia. "Questa manifestazione – così l’assessore Travagli – viene messa a sistema con gli altri eventi di identificazione del nostro territorio. Appuntamenti che si sono arricchiti del valore aggiunto dell’istituto Navarra-Vergani, con gli studenti che offrono alla cittadinanza dimostrazioni pratiche della lavorazione delle materie prime". "La manifestazione – ha aggiunto il presidente della ‘Strada dei vini e dei sapori’ e dirigente del Vergani, Massimiliano Urbinati – offre un grande livello di sensibilità con una visione rivolta al futuro". Silvia Bozzato e Luca Deserti dell’associazione hanno ricordato che l’idea di inserire le produzioni locali in un contesto di eccellenze è finalizzata alla valorizzazione degli elementi distintivi e di qualità. In contemporanea alla manifestazione, in piazza del Municipio ci saranno i produttori del Mercato contadino (8-19).