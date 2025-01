Il mercato di riparazione. Spal, c’è Spini in attacco. È lui il colpo per Dossena

Le indiscrezioni di mercoledì sera hanno trovato conferma nella giornata di ieri. Cristian Spini è il secondo rinforzo della Spal nel mercato di riparazione, dopo l’innesto di Hamza Haoudi avvenuto nelle prime battute della sessione invernale. Si tratta di un attaccante esterno di destra, un mancino naturale che quindi in biancazzurro giocherà a ‘piede invertito’ come piace a mister Dossena.

Il lato destro del tridente è stato uno dei principali punti deboli della Spal, un ruolo che di fatto non ha mai avuto un interprete naturale. La scorsa estate infatti per mille motivi il direttore sportivo Casella non era riuscito a ingaggiare un giocatore con quelle caratteristiche, e fuori tempo massimo la società di via Copparo ha dovuto pescare nel mercato degli svincolati Soufiane Bidaoui. Un giocatore di indubbio talento, ma fermo da tanto tempo e chiaramente nella fase calante della propria carriera.

In attesa che il marocchino entrasse in condizione, in quella posizione il tecnico ha utilizzato con continuità Ludovico D’Orazio che però preferisce agire sulla sinistra per poi accentrarsi e andare al tiro. Proprio come Bidaoui, che ha sempre dato il meglio di sé sulla fascia che in casa Spal però è occupata da Emanuele Rao. Tradotto: mister Dossena ha dovuto aspettare la quarta settimana di gennaio per poter finalmente contare su un mancino che predilige giocare sulla fascia destra.

Spini è atteso oggi al centro sportivo Fabbri, dove firmerà fino al 30 giugno. Arriva in prestito con diritto di riscatto dal ricco e ambizioso Trapani, con cui ha un contratto fino al 2026. Se tutto andrà bene però la Spal conta di trattenerlo, e farne un punto fermo della squadra del futuro. Già, perché Spini ha appena 23 anni, sul fronte offensivo può giocare un po’ dappertutto e soprattutto ha tanta voglia di tornare protagonista dopo una prima parte di stagione trascorsa dietro le quinte.

Nel Trapani ha giocato 16 gare di campionato e una di Coppa Italia segnando due gol, ma in serie C è partito dal primo minuto soltanto una volta. Troppo poco per un attaccante esterno che la scorsa stagione aveva impressionato con la maglia del Lumezzane, con cinque gol e altrettanti assist nel girone A di Lega Pro. Spini si è sempre allenato e risulta in buone condizioni, tanto che non è da escludere il suo utilizzo già nella gara di sabato prossimo a Carpi.

Tornando al mercato, l’ingaggio di Spini non metterà la parola fine alla campagna acquisti biancazzurra, col direttore sportivo Casella che medita di mettere a segno almeno un altro colpo. Sarà un attaccante in grado di dare finalmente il cambio a Mirco Antenucci, in attesa del rientro a pieno regime di Ottar Karlsson o si interverrà a sorpresa in altri reparti?