Il mercato porta Parigini, ceduto Bachini

È stato un ultimo giorno di mercato diverso dal solito per la Spal, con i riflettori puntati sul nuovo allenatore che hanno fatto passare in secondo piano il tradizionale rush finale. In realtà, non sono mancate le sorprese. Con una serie di operazioni in entrata e in uscita delle quali non si era minimamente parlato nelle settimane precedenti. L’unico acquisto dell’ultimo giorno di trattative il club biancazzurro lo ha messo a segno in extremis, intorno alle 23,30. Si tratta di Vittorio Parigini, attaccante esterno classe 1998 che rappresenta un’alternativa importante sui lati del tridente. Del resto, Soufian Bidaoui attualmente è infortunato e non offre grosse garanzie, inoltre vanno verificate le intenzioni di mister Baldini sulla posizione di Ludovico D’Orazio: punta esterna o mezz’ala? In questo senso, allargare la batteria degli attaccanti esterni in una squadra che giocherà col 4-3-3 lascia tutti più tranquilli. Parigini arriva a titolo definitivo dall’Audace Cerignola, firmando fino al 30 giugno 2026. In Puglia ha giocato col contagocce: 10 gettoni ma solo una gara da titolare in serie C. E pure la scorsa stagione tra Feralpi Salò e Lecco, entrambe in serie B, non ha esattamente brillato. Stiamo parlando però di un giocatore nel pieno della maturità (28 anni), con un talento che non può essere sparito completamente. Parigini è cresciuto nel Torino, dove era considerato un predestinato: ha giocato in tutte le nazionali giovanili (nell’Italia Under 21 ha segnato sei gol in 20 partite), ha collezionato 45 presenze in serie A e 187 in cadetteria. D’accordo, non ha mantenuto le promesse e da qualche anno sembra aver perso lo smalto dei giorni migliori, ma la Spal è convinta che in serie C possa ancora fare la differenza. In uscita, ha lasciato stupefatti la cessione di Matteo Bachini, se non altro perché i biancazzurri se ne privano nel momento in cui era finalmente pronto a rientrare dopo il lungo stop a causa della fascite plantare. Doveva essere il baluardo della retroguardia, dopo esserlo stato a Castellammare nella Juve Stabia che vinse il campionato, ma a Ferrara di fatto non ha mai giocato. E nelle ultime ore di mercato la Spal lo ha ceduto a titolo definitivo al Potenza che ha battuto la concorrenza del Benevento. Anche Filippo Saiani ha lasciato Ferrara sul filo di lana, chiudendo in anticipo una stagione che ha vissuto da separato in casa. È una storia che lascia l’amaro in bocca quella del terzino sinistro classe 2005, protagonista con la maglia delle nazionali di categoria dall’Under 15 all’Under 19. In molti consideravano Saiani il laterale mancino della Spal del futuro, ma le cose sono andate diversamente. È stato ceduto a titolo definitivo alla Virtus Entella, ma domenica prossima non incrocerà la squadra di Baldini da avversario. Il club di Chiavari infatti lo ha ceduto in prestito alla Virtus Verona, dove giocherà assieme a un altro ex spallino, il portiere Enrico Alfonso.

Stefano Manfredini