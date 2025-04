Il mercato trasloca in piazza Travaglio

Spostamento parziale dei banchi del mercato oggi per la presenza delle celebrazioni legate alla festa della Liberazione in piazza Trento Trieste e corso Martiri della Libertà. Il Settore Sviluppo Economico - Unità Organizzativa Commercio - ha predisposto apposito provvedimento, che dispone il parziale spostamento dei banchi del mercato del Venerdì mattina in centro storico. I banchi di esposizione e vendita della merce verranno collocati per questa giornata su tutta la piazza Travaglio e sul primo tratto della via Baluardi, mantenendo al contempo la presenza dei banchi in corso Porta Reno.

In occasione dell’anniversario della Liberazione e per il Primo Maggio Festa dei lavoratori, gli uffici del Comune di Ferrara rimarranno chiusi. Lo stop anche nella giornata di venerdì 2 maggio. Sarà chiuso al pubblico anche il centro unico permessi Ztl e disabili, in via Marconi 41.