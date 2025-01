Il messaggio di pace dei più piccoli: "Rispetto e dignità della vita umana"

"Caro sindaco, siamo venuti da lei oggi con una piccola grande missione: desideriamo portarle il messaggio che Papa Francesco ha scritto in occasione del mese della Pace!" Comincia così il discorso che i bambini dell’Unità pastorale di San Cassiano di Comacchio hanno rivolto a Pier Luigi Negri in una sala consiliare gremita di persone, tutte unite dalla volontà di chiedere a gran voce la pace.

È accaduto sabato scorso, nell’ambito dell’ormai tradizionale corteo per la pace che nel Mese della pace vede i bambini delle parrocchie consegnare al primo cittadino il Messaggio del Santo Padre. Quest’anno la manifestazione è stata particolarmente partecipata e sostenuta da numerosi enti quali Azione Cattolica, Movimento Laudato si’, San Vincenzo de’ Paoli, Centro di Solidarietà e Carità, La città invisibile, Temperamenti, Udi, Anpi, La Città futura, Terz’Ordine Francescano, la Confraternita di Santa Maria in Aula.

È stata un’occasione per riflettere sull’importanza del dialogo, del rispetto e del comunicazione non violenta e si sono prese in considerazione le tre azioni che il Papa propone a livello internazionale in quest’anno giubilare: una "consistente riduzione, se non proprio al totale condono, del debito internazionale", un impegno fermo "a promuovere il rispetto della dignità della vita umana", l’eliminazione della pena di morte in tutte le Nazioni, e l’utilizzo di "almeno una percentuale fissa del denaro impiegato negli armamenti per la costituzione di un Fondo mondiale che elimini definitivamente la fame e faciliti nei Paesi più poveri attività educative e volte a promuovere lo sviluppo sostenibile, contrastando il cambiamento climatico".