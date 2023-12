Il messaggio di speranza: "Così il Papa ha risposto alla tragedia di mia moglie"

Una busta bianca con l’intestazione: ’Vaticano, 25 ottobre 2023’. "Quando l’ho aperta – racconta ancora emozionato il ricevente – non credevo ai miei occhi. Un messaggio scritto da Papa Francesco in risposta alla mia missiva contenente la nostra tragedia". Sua e dell’amata Elisabetta Marcigliano, morta a 55 anni il 20 luglio 2021 all’hospice dell’Ado "dopo una lunga e soffertissima agonia". Mai, chiosa Mario Fornasari, giornalista di Qn e Carlino oggi in pensione, "avremmo consentito un intervento come quello che ha subito mia moglie a Cona. Com’è possibile frammentare in addome una formazione che si sospetta un tumore?". Da quel maledetto giorno Mario non ha mai smesso un secondo di lottare: c’è un’inchiesta penale – dove la famiglia chiama in causa i sanitari della Clinica di chirurgia ginecologica del Sant’Anna – contro ignoti e con la Procura che ha chiesto l’archiviazione, e una causa civile contro l’ospedale. La tenacia del giornalista è arrivata fin ai migliori esperti italiani, europei e statunitensi del settore; nel mirino "la tecnica chirurgica eseguita", definita "incongrua e causativa della disseminazione delle cellule tumorali con rapida progressione dello stato del sarcoma che – così negli atti – se correttamente asportato sarebbe stato confinato e a uno stadio I".

L’estate scorsa, poi, ecco la decisione di scrivere a tutte le massime istituzioni: dai presidenti della Repubblica e del Consiglio fino a Bonaccini, della Regione. Poi a Unife ("sono riconoscente alla rettrice Laura Ramaciotti che subito mi volle incontrare"), ma soprattutto al Vaticano, unici a rispondergli. "Tesoro mio, – il suo toccante post di ieri su Facebook e dedicato alla moglie – ho raccontato la tragedia a Papa Francesco, senza eccessive attese per dire il vero: nessuno in ospedale o nella modesta sanità ferrarese ha mai espresso nemmeno il più formale rammarico per quanto accaduto, figuriamoci se potevo attendermi qualche risposta oggi". Lo scritto prosegue: "Puoi immaginare la fitta al cuore quando ho trovato la risposta di comprensione, condivisione, solidarietà e la benedizione del Santo Padre, nonostante non gli avessi nascosto la mia assoluta mancanza di fede: va a lui la mia umile e modesta riconoscenza, mi accompagnerà nel mio residuo percorso di vita. Il suo dono prezioso mi ha rincuorato e ha riannodato un filo di speranza". La battaglia va avanti. "Perché – chiude al Carlino – non posso mollare adesso".

n. b.