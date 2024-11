Il metal al Ferrara Summer Festival Slipknot e Judas Priest fra gli ospiti

La città si prepara a vivere un’estate spettacolare con la sesta edizione del Ferrara Summer Festival, che si svolgerà in piazza Ariostea, ai piedi della monumentale statua di Ludovico Ariosto. Nonostante l’estate sembri ancora lontana, l’organizzazione, guidata dall’associazione Butterfly, non si ferma e presenta due eventi di grande richiamo per il calendario musicale del 2025. Sarà ospite del festival la celebre band metal Slipknot, che tornerà in Italia il 17 giugno 2025 per un’unica imperdibile data in piazza Ariostea. Biglietti disponibili in prevendita su Metalitalia.com da domani e su MC2Live.it, Vivaticket.com e presso i relativi punti vendita dalle 10 di venerdì. Seguono i Judas Priest, leggendari pionieri del heavy metal, che si esibiranno il primo luglio 2025, per celebrare il successo del loro diciannovesimo album studio ’Invincible Shield’ con il ’Shield Of Pain Tour 2025’. Biglietti disponibili oggi in prevendita su Metalitalia.com e su MC2Live.it, Vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati dalle 10 di venerdì. In entrambi gli eventi, Radiofreccia sarà la radio ufficiale, mentre Metalitalia si conferma media partner.