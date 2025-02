Il meteo folle e la beffa: "Grande gelata del 2021. I rimborsi, chi li ha visti?. Campagne dimenticate"

Sugli sgravi per quella calamità, la grande gelata del 2021, ancora silenzio da parte dell’Inps. E’ così?

"Purtroppo è proprio così. È ormai è trascorso un anno da quando, dalle pagine di questo giornale, lamentavamo i ritardi da parte dell’Inps nel provvedere affinché le aziende colpite dalla gelata dell’aprile 2021 potessero beneficiare degli sgravi contributivi che sono previsti per legge. Ed esortavamo già in quell’occasione l’Inps a fare presto. E’ prossima ormai la scadenza di pagamento dei contributi che riguardano il terzo trimestre dell’anno precedente, scadenza prevista per il 16 marzo. Ebbene siamo ancora nella medesima situazione, non è cambiato nulla", risponde il direttore di Confagricoltura Paolo Cavalcoli, il pensiero a quei giorni di aprile. La temperatura crollò all’improvviso, fino a toccare meno quattro gradi. Bruciate dal gelo le colture, danni ingentissimi.

E l’orizzonte non promette nulla di buono

"Il 16 marzo sono in scadenza i contributi per il terzo trimestre 2024, la rata ‘più pesante’ perché è quella in cui vi è la maggiore prestazione di manodopera"

Torniamo a quel 2021

"Sono trascorsi quasi quattro anni dalla terribile gelata del 2021, a seguito della quale venne decretato lo stato di calamità, che prevedeva l’erogazione di aiuti alle aziende ai sensi del decreto legislativo 102/2004. Tra questi una riduzione dei contributi calcolata sulla manodopera occupata nei dodici mesi successivi al verificarsi dell’evento calamitoso, pari al 17% per danni dal 30 al 70% della produzione lorda vendibile aziendale. Oppure pari al 50% se il danno è superiore al 70% sempre della produzione. Ebbene, a tutt’oggi l’Inps non ha ancora provveduto ad elaborare i conteggi necessari per consentire alle aziende di poter fruire di questa agevolazione. Non solo, non ha mai neppure comunicato la motivazione di questo incredibile ritardo, che sta privando quelle aziende di un aiuto che spetta loro per legge"

Come mai questo tempo infinito?

"La gelata è avvenuta nell’aprile del 2021. C’è un tempo tecnico che occorre all’Inps per le proprie verifiche. In passato gli sgravi venivano concessi nel giro di 24 mesi dall’evento. L’Inps nel 2023 ha iniziato a fornire i dati utili per consentire alle aziende di beneficiare di tale sgravio, poi, improvvisamente, a fine novembre del 2023 si è bloccato tutto. C’è ancora un 60% di aziende che sta aspettando che l’Inps fornisca i dati necessari per poter fruire di questo sgravio"

Morale, niente fondi?

"I produttori sono ancora in attesa di quegli aiuti, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite dalla calamità naturale del 2021, che una legge dello stato ha loro riconosciuto, ma che l’Inps, non si sa bene per quale motivo, non è ancora stata in grado di concedere"

Il vostro mondo, piove sul bagnato

"Così si contribuisce ad esacerbare ulteriormente gli animi di una categoria che sta subendo una crisi senza precedenti anche a causa dei cambiamenti climatici, e che necessita di aiuto anziché d’indifferenza. E le manifestazioni di protesta che si susseguono su tutto il territorio nazionale sono lì a testimoniarlo"

Alcune aziende rischiano di trovarsi in difficoltà

"Auspichiamo che le aziende agricole colpite dalle gelate del 2021 possano fruire degli sgravi in occasione della rata dei contributi in scadenza il prossimo 16 marzo. Scongiurando così la possibilità che molte di queste imprese non abbiano la liquidità necessaria per essere in grado di rispettare questa scadenza".