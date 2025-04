Il meteo non ’gela’ la Vulandra. Gli aquiloni volano al Bassani

Anche se il maltempo ci ha messo lo zampino – con pioggia a tratti e vento freddo – le iniziative che sono state organizzate ieri hanno raccolto un buon numero di adesioni. A cominciare dalla Vulandra, il festival degli aquiloni. Numerosi gli appassionati all’iniziativa che coniuga opere di ingegneria aerea del gruppo Vulandra.

Volo libero ed esibizioni di aquiloni statici e acrobatici, in singolo ed in team, laboratori di costruzione per i più piccoli e corsi avanzati di volo acrobatico per i professionisti e gli appassionati, mostre di immagini dai campi di volo di tutto il mondo. E uno sguardo al sociale, con banchetti sull’associazionismo e sul volontariato a scopo benefico. Un bel colpo d’occhio nel parco urbano Giorgio Bassani che da più di 30 anni ospita la manifestazione.

Non solo aquiloni. Buona l’adesione anche alla ciclopedalata lungo i luoghi della Memoria degli Eroi Ferraresi. In sella per un pomeriggio lungo l’itinerario che ha avuto come tappe la Certosa, Mura di San Giorgio, Meis, Porta Paola. Testi di Antonella Guarnieri, storica e vice presidente Anpi a cura di Anpi Ferrara, Fiab, Arci, Cgil, Uil, Udi. Alle 15,30 in Porta Paola, via Donatori di sangue 22, è stato proposto ’Un Sogno a Porta Paola’, spettacolo sulla Resistenza degli studenti della scuola primaria Doro, con insegnanti Annalisa Fabbri e Laura Manfreda, drammaturgia e regia di Barbara Pizzo, promosso dal Centro di Documentazione Museo Risorgimento e Resistenza, primaria Doro e Anpi.

Sempre ieri la fiera-mercato di San Giorgio nell’area di viale Alfonso primo d’Este con 150 bancarelle. Nell’area della ’montagnola’ le giostre del luna park di San Giorgio.

Arte e musei. Per l’intero ponte festivo, nei musei aperture straordinarie. Al Castello Estense è tempo di “Art Kane. Oltre il reale”, gli scatti del fotografo americano, fino all’8 giugno.