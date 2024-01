Il meteorite raccontato dai ragazzi

CENTO

Ieri hanno preso il via le celebrazioni del bicentenario della caduta del Meteorite Renazzo, importantissimo a livello internazionale, scientifico e culturale. In mattinata, infatti, è stato inaugurato in piazza a Renazzo il totem – monumento che permetterà a tutti di vedere una copia del frammento di meteorite che è rimasto dopo 200 anni, tra pezzetti prelevati per ricerche, altri per scambi tra musei e altri venduti. "E’ stato un momento molto sentito e partecipato – ha detto Thomas Mazzi degli Astrofili di Cento che con il gruppo ha organizzato i vari eventi – era presente anche il vicesindaco Vito Salatiello e soprattutto tanta gente che ha riempito la piazza". Eventi per i quali gli astrofili hanno saputo creare una rete coinvolgendo tante realtà locali, esperti, scuole in questa tre giorni che terminerà lunedì. Nel pomeriggio, infatti, ci si è spostati alla palestra di Renazzo, per una prima conferenza durante la quale si è raccontata la storia del meteorite spaziando anche verso concetti scientifici come l’importanza dello studio di questi oggetti.

"Anche in questo appuntamento abbiamo visto tanta gente contenta di questa giornata e bellissima è stata la partecipazione dell’orchestra Flic e il video realizzato dagli studenti che hanno ripercorso la storia di quella notte, cimentandosi anche con il dialetto – ha proseguito Mazzi – si è anche parlato di quando si sono cimentati con noi a caccia di micrometeoriti e, partecipata, la visita alla mostra filatelica e allo speciale annullo". Si continua oggi in Sala Zarri dalle 14.30. Si parlerà della meteorite con esperti come Giordano Cevolani del Cnr per le sue rinomate ricerche, del legame con l’origine del sistema solare con Folco di UniPisa, la meteorite di Vigarano con Trevisani del Museo di storia naturale di Ferrara, dei campionamenti spaziali Itokawa, Bennu e Ryugu con Fazio, la collezione del Museo Bombicci con Gasparotto di UniBO, Microsferule extraterresti nel sottosuolo del campo Gallerani e il lavoro degli studenti con Mazzi, i tre misteri irrisolti della meteorite di Renazzo con Borghi di UniBo e Zannarini di Isit Cento, e il Progetto Prisma con Martino di Inaf.

l. g.