Il miele nel Made in Italy: dibattito da ’Gocce balsamiche’ a Vigarano Pieve

VIGARANO

Passione per l’apicoltura, là dove la professionalità si unisce alla tutela dell’ambiente e alla salute nel confronto con i produttori e con gli esponenti delle associazioni e delle istituzioni. Si terrà domani, alle 18.30, all’azienda Gocce balsamiche di Vigarano Pieve in via del lavoro 17 la prima riunione di ‘Apicoltura & agricoltura’. "Due attività in simbiosi l’una con l’altra e che hanno bisogno l’una dell’altra – sottolinea Edoardo Faustini (foto con la sorella), che gestisce l’attività insieme al padre Marco e alla sorella Brigitta - per questo abbiamo deciso di creare un dibattito per parlare del Made in Italy, degli obiettivi da porci e dei problemi da affrontare. Per l’occasione, in un incontro che si apre al pubblico, interverranno Davide Bergamini, sindaco di Vigarano e parlamentare della Lega impegnato nella commissione agricoltura, Fabio Bergamini consigliere regionale della Lega, Alessandro Visotti per la Coldiretti di Ferrara, il presidente e amministratore Ara miele Franco Asioli e Riccardo Babini. L’azienda Gocce Balsamiche, produce un pregiato miele emiliano, in più di mille arnie collocate dalle colline di Vignola fino al mare, verso Bosco Mesola, passando per Bondeno. E’ un miele d’acacia molto ricercato.

cl. f.