Il miglior parrucchiere del mondo è il giovane Luca Formigoni

Il parrucchiere portuense Luca Formigoni fa volare la provincia di Ferrara sul podio più alto dell’hairstyle mondiale. A soli 27 anni Luca Formigoni ha calcato il 27 aprile a Gran Canaria il gradino più alto del contest mondiale Wella Professionals International Trend Vision Award 2023, aggiudicandosi la vittoria nella categoria Color Artist dopo aver sbaragliato decine di parrucchieri finalisti provenienti da 45 nazioni del globo. La sua opera "Vibration" prende ispirazione dal mare, che per Luca esprime leggerezza e tranquillità ma al contempo timore e rispetto. Uno straordinario hairstyle, dove la leggerezza prende vita nel ciuffo come soffiato dal vento mentre la profondità del mare si esprime attraverso diversi livelli di cromie di ottanio. Infine, la forma del taglio ricorda la linea dell’orizzonte e i confini del mondo. Luca Formigoni, dopo aver conquistato la finale italiana del contest per la categoria Color Artist del Trend Vision Award lo scorso novembre, realizza ora il suo grande sogno che lo ha portato al trionfo mondiale.