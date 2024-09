Il ministro Pichetto Fratin apre i lavori di RemTech

Inaugurata ieri la diciottesima edizione di RemTech Expo, fiera dedicata ai settori tecnologia e ambiente che fino a domani, con oltre 350 stand, sarà luogo di condivisione e di cooperazione sulle policy dell’agenda politica nazionale ed internazionale, in cui esperti, decision maker, imprenditori e professionisti del settore discuteranno le sfide del terzo millennio. A prendere parte al taglio del nastro è stato il ministro all’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, oltre ad Alessandro Morelli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Jacopo Morrone, presidente della commissione bicamerale d’inchiesta illeciti, il vicesindaco Alessandro Balboni, Andrea Moretti presidente di Ferrara Expo e Silvia Paparella, general manager di RemTech. "La kermesse – così il sindaco Alan Fabbri – festeggia oggi la diciottesima edizione. È un arco temporale importante per una fiera che affronta le sfide del terzo millennio. Una grande opportunità per il nostro territorio vedere questa fiera così importante per il settore, dove si possono conoscere nuove pratiche virtuose e innovative sperimentazioni". Il ministro ha ringraziato la città "per questa iniziativa, rilevante per il Paese perché affronta temi importanti, che caratterizzano il nostro tempo. Siamo diventati un grande paese moderno, sfruttando il nostro territorio, creando anche qualche danno in passato che ora dobbiamo riparare. Questa è una sfida che abbiamo davanti, oltre a quella dell’essere moderni e di vivere questo rilevante momento di transizione. Per adattarci sono necessarie le tecnologie, le professionalità e la sensibilità nei confronti di questi temi"

Durante l’inaugurazione, riferendosi al petrolchimico e alle nuove sfide in tema di sostenibilità, il ministro ha sottolineato: "Ferrara nel settore dell’industria chimica può essere fortemente competitiva, e altamente più moderna rispetto ad altre realtà nel mondo. Conosco la realtà dell’industria chimica, conosco quella ferrarese e quella dei due grandi player qui presenti. Per una possibile riconversione futura delle produzioni in un’ottica più sostenibile, bisogna investire sulla modernizzazione: solo attraverso essa si possono raggiungere quelle condizioni di sostenibilità e di competitività sul mercato che oggi sono necessarie".

L’evento emerito, per il secondo anno consecutivo è stato insignito con la medaglia del presidente della Repubblica, un riconoscimento che viene attribuito dal Capo dello Stato a iniziative ritenute di particolare interesse culturale e scientifico.