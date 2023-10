"Il ministro proroghi l’emergenza sisma"

Il 31 dicembre scade l’emergenza sisma, la Regione ha detto chiaramente che non chiederà la proroga e i comuni di Bondeno, Terre del Reno si sono uniti a quelli di San Felice e Mirandola, rimasti nel cratere insieme ad altri 11, chiedendo aiuto con una lettera al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Si tratta di una richiesta di ‘proroga delle disposizioni in vigore necessarie a garantire l’operatività degli enti coinvolti nella ricostruzione’ ribadendo di essere tra i comuni maggiormente colpiti e ‘di star portando avanti un gravoso impegno che di fatto non è concluso’ rimarcando che ‘negli ultimi due anni, a causa dell’aumento dei prezzi edilizi conseguenti alla pandemia e alle misure del superbonus, si è avuto un vero e proprio stop ai cantieri, con evidenti rallentamenti nel processo di chiusura della ricostruzione’. "Vi è la forte necessità, di ripensare una struttura commissariale più vicina ai territori e con tempi operativi certi, affinché sia dato un ultimo e fondamentale impulso alla parte finale della ricostruzione – scrivono – e la necessità che il Governo, nella legge di bilancio 2024 o in un Decreto, prosegua mantenendo lo stato di emergenza, l’esenzione IMU per gli immobili inagibili causa sisma e il relativo rimborso per il minor gettito, le disposizioni relative al personale e ai mutui, nonché le proroghe per il completamento dei lavori di ricostruzione. Misure necessarie affinché la ricostruzione prosegua con celerità". "Chiediamo che ci vengano garantiti strumenti e personale per poter andare avanti – dice Simone Saletti sindaco di Bondeno – davanti alla resistenza della Regione abbiamo tentato questa strada. Richieste che, specifico, facciamo per tutto il cratere. Sono 2 anni che dicono di fornirci tecnici per i Mude e non ci sono nemmeno le regole per assumerne e vi è una forte carenza. Va bene chiudere l’emergenza ma se ci sono le condizioni a contorno che non mettano in difficoltà i comuni che fanno i conti come noi con cantieri che devono ancora iniziare a causa del caro-prezzi o del 110. Per la parte di ricostruzione privata, infatti, molte pratiche non è ancora stato possibile assegnarle perché ci sono problemi da parte dei loro tecnici impegnati su atri fronti". "Invito tutti i sindaci del cratere a farsi sentire, mostrando responsabilità al di là dell’ideologia politica, scrivendo al Governo – prosegue Roberto Lodi di Terre del Reno – abbiamo bisogno di tecnici mude per poter andare avanti e non che da 10, ridotti a 3, tra pochi mesi ci tolgano anche quelli, visto che, per noi, ciò che è rimasta è la ricostruzione privata più difficile e spinosa come il Resegone.

Laura Guerra