Il mio canto libero Tributo della Compagnia a Battisti e Mogol

Oggi torna Rock the Beach 2023. Un tributo a Battisti e Mogol insieme a ‘La Compagnia’. L’evento all’Holiday Village Florenz a Lido degli Scacchi. E’ questo l’ambizioso progetto di Nataniele Fabbri che, nel 2011, si lancia in un’impresa

dapprima in formazione acustica, fino ad evolvere negli anni in una completa band di 6 elementi. Nasce così ‘La Compagnia’, tributo a Lucio Battisti e Mogol. Acqua Azzurra Acqua Chiara, Anna, La canzone del Sole, Emozioni, La Luce dell’Est, Il Mio Canto Libero, canzoni che coinvolgeranno il pubblico. Un fedele tributo che ripropone i grandi successi nella loro stesura originale, riportando in vita quella magia. Lo spettacolo verrà arricchito da una serie di curiosità e aneddoti sulla storia dei brani e sulla collaborazione tra Mogol e Battisti. Nataniele Fabbri (voce e chitarra

classica), Debora Silvestri (cori), Sara Lombardini (cori), Costa Cervone (chitarre), Vincenzo Piacquadio (tastiere & synth), Lorenzo Lucchi (tastiere & synth), Cristian Perazzini (sax, percussioni),

Massimo Perli (basso) e Andrea Bianchi (batteria), regaleranno una serata indimenticabile. Verrà organizzata una raccolta fondi per l’associazione Giulia.

La serata a ingresso libero,

ð 0533 382199.