"Il mio decollo sfidando la cecità". Il racconto di Sabrina in un libro

Verrà presentato oggi alle 18 a Canneviè di Codigoro il libro "Volando nell’invisibile", di Sabrina Papa, pilota e scrittrice non vedente, l’ultimo appuntamento di "Letture al Tramonto nell’Oasi". Un incontro letterario, eccezionalmente organizzato con il supporto dell’aviosuperficie di Valle Gaffaro, che ambisce ad unire natura e cultura, grazie alla camminata, a conclusione della presentazione, guidata nel "Sentiero Natura" di Canneviè, a cura della guida turistica Simonetta Sovrani.

Cieca dalla nascita, Sabrina Papa è la prima allieva pilota non vedente in Italia. Programmatrice e scrittrice, ha accumulato oltre 170 ore di volo su velivoli ultraleggeri, grazie a un’eccezionale tenacia e al supporto di piloti istruttori sensibili alla sua causa. Il suo libro, con ironia, ma con altrettanta potenza emotiva lancia un preciso messaggio, teso al superamento dei limiti, veri o presunti, che la vita ci può porre davanti.

"Il volo non è solo poter osservare il mondo dall’alto – ha spiegato Sabrina – ma galleggiare nel cielo, sentire l’aria che è viva, i movimenti dell’areo e quel senso di libertà che si può solo vivere". Ribadisce che vola in tutta sicurezza per gli altri e sorridendo aggiunge "anche per me, ovviamente", mentre spiega "come se l’istruttore mi fa una pressione sul ginocchio destro, vuol dire che l’aereo ha l’ala destra più bassa, con un’altra pressione che l’aereo ha il muso giù e sono io che devo tirarlo su". Una pressione a sinistra, l’aereo ha l’ala sinistra più bassa "ma sono sempre io – aggiunge – che devo correggere, perché sia nella fase di decollo che di atterraggio i comandi sono nelle mie mani".

Ogni volta che cambia velivolo deve memorizzare la disposizione dei comandi. Nello scenario suggestivo dell’Oasi di Canneviè, si potrà dunque ascoltare Sabrina, porre domande e curiosità e partecipare, dopo l’aperitivo di chiusura presso la Casa del Pescatore. Il sindaco Sabina Alice Zanardi porterà il saluto di apertura dell’evento, mentre l’attrice e dicitrice Milena Medici leggerà alcuni passi tra i più coinvolgenti del libro.

La partecipazione è gratuita, ma vista la disponibilità limitata dei posti a sedere, è obbligatoria la prenotazione ad uno dei seguenti recapiti della biblioteca comunale "Giorgio Bassani": tel. 0533-729585 oppure biblioteca@comune.codigoro.fe.it cla. casta.