"Il mio Don Chisciotte? È in ognuno di noi"

"Non c’è personaggio più noioso di un vincitore permanente o di un perdente sistemico". Quella di Horacio Czertok è davvero una storia di sconfitte e vittorie. Non è né perdente né vincente. È inutile considerarsi tali, e ancor più inutile è la retorica del partecipare. Quel che insegna il suo Don Chisciotte (il suo, nella sua interpretazione) è una delle più importanti lezioni contemporanee che "qualcun altro" avrebbe parafrasato così: odiare l’indifferenza. Oggi, l’attore e co-fondatore di Teatro Nucleo (centro di produzione teatrale con sede a Pontelagoscuro) riceverà il premio Franco Enriquez – Città di Sirolo, uno dei più rilevanti del panorama culturale nazionale, dedicato a chi attraverso l’arte e la comunicazione promuove valori civili e sociali. Verrà premiato come miglior attore nella sezione Teatro Classico e Contemporaneo, per la sua intensa interpretazione in ‘Contra Gigantes’, spettacolo che analizza nel profondo il capolavoro di Miguel de Cervantes.

Horacio Czertok, che significato ha per lei il premio?

"Se guarda sul sito del premio, scoprirà che mi trovo in ottima compagnia. È un premio che è stato assegnato a grandi nomi sia del teatro, per così dire, ufficiale, sia del teatro di avanguardia. Ma il vero valore è dato dall’intitolazione del premio a Franco Enriquez, che per togliere il teatro dalla sua comfort zone lo ha portato in televisione. Questo, quando la tv era ancora un servizio pubblico, nel senso buono del termine. Lo scopo di Enriquez? Aumentare il numero dei fruitori del teatro. Con i dovuti distinguo, a Teatro Nucleo proviamo a fare la stessa cosa. Usciamo dal tradizionale circuito di creazione di spettacoli e andiamo a cercare quel pubblico che normalmente non va a teatro".

Nella motivazione del premio la paragonano a Don Chisciotte, "un soldato di ventura contro i Giganti della tirannia". Si sente Don Chisciotte?

"Speriamo proprio di no, vista la sorte del personaggio".

Non parliamo del Don Chisciotte di Cervantes, ma del suo.

"A dire il vero, ho sempre pensato che in ognuno di noi ci sia un po’ di Don Chisciotte. In Contra Gigantes, ho operato una lettura profonda del romanzo, in modo non letterario. Il romanzo ci consegna un uomo che, dopo aver passato tutta la vita a entusiasmarsi per le avventure degli altri, scopre di vivere in un mondo di indifferenti e prende una decisione considerata follia. Pensa: se non lo farò io, non lo farà nessuno. E, infatti, il primo gigante che affronta è se stesso, la sua indifferenza, la sua comodità. Si sta bene, nel suo podere: si mangia poco, ma si legge tanto. La sua è una follia che ti fa reagire, che ti fa decidere di cambiare vita. Non l’ho mai visto come un atto di stupidità. Al contrario, un atto necessario. E poi, in fondo, Don Chisciotte non è un perdente: su 40 conflitti, ne vince la metà. È il genio di Cervantes: sapeva bene che non esiste personaggio più noioso di un vincitore permanente o, al contrario, di un perdente sistemico. In Don Chisciotte primeggia quello che è il grande amore di Teatro Nucleo…".

Quale sarebbe?

"La commedia dell’arte. È molto strano come il teatro italiano abbia maltrattato la commedia dell’arte, che è invece la più grande eredità, il maggior contributo alla cultura italiana. Riconosciuto così da tutti, tranne che dal sistema teatrale, che vede il teatro come letteratura messa in scena. La commedia dell’arte del Cinque e Seicento era una forma teatrale che consentiva di viaggiare. Parlavano una lingua che tutti capivano. Così, a Teatro Nucleo, abbiamo creato spettacoli che vivono qui, in Corea, in Russia, in Colombia…non abbiamo mai avuto problemi di comprensione. Proviamo a ritrovare quell’arte perduta: un’arte che non esiste più e che, invece, avrebbe ancora molto da dire".

Francesco Franchella