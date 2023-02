"Il mio insegnamento: seguite i vostri sogni"

"Una bella opportunità per i giovani, se l’avessi avuta anche io da ragazzo forse avrei fatto un altro mestiere", interviene così Matteo Mazzoni, titolare di Top Secret gruppo che ha come obiettivo la sicurezza a 360 gradi. Per lui il giornale è ancora un compagno di viaggio, un amico da consultare, da scoprire ogni mattina.

La carta stampata è un valore?

"Un grande valore, mi piace, mi affascina. E’ bello sentire quel profumo così particolare che emana la carta stampata. Il quotidiano è un simbolo di autorevolezza, di presenza constante sul territorio"

Cosa cerca nel giornale?

"Soprattutto la cronaca locale, cosa succede nelle città, paesi e province dove siamo presenti con la nostra realtà. La politica? La seguo quando ho tempo"

Imparare a scrivere, la parola parlata. Servono per la crescita degli studenti?

"E’ tutto, parlare, scrivere e quindi sapere comunicare rappresentano un bene della vita, sono la vita. Questa iniziativa, il campionato di giornalismo del carlino, rappresenta quindi un grande valore, come detto un’occasione da non perdere"

La scuola, un banco di prova dove si gettano le fondamenta per il futuro

"Sì, la scuola deve tenere il timone al centro, recuperare quella che è sempre stata la sua missione anche in questi tempi e giorni nei quali certi valori sembrano cedere il passo. I banchi devono tornare ad essere una scuola di vita, e credo di essere titolato ad affermare questo. Ho tre figli, ho ben presente cosa vuol dire crescere, il valore dell’educazione, dell’insegnamento"

Quale tema suggerirebbe ai ragazzi, di cosa dovrebbero occuparsi in questi mesi che trascorreranno tra articoli e titoli, pagine e immagini?

"Un tema da sviluppare in classe? Torno un po’ a quello che ho detto prima, dovrebbero affrontare il valore della comunicazione in tutte le sue sfaccettature"

Lei sembra essere innamorato della carta stampata. E ilweb?

"Uno strumento fondamentale soprattutto per una sua caratteristica, l’immediatezza. Produce e fornisce notizie in tempo reale. Che poi devono però essere approfondite sulla carta, spazio aperto per la riflessione"

Lei è un imprenditore, alcune scuole hanno portato in aula proprio gli imprenditori per raccontare la loro storia. Qual è la sua storia?

"Il mio è un percorso che ho scelto fin da piccoli, in un certo senso ho coronato un sogno. La creatività ha sempre guidato le mie scelte, è stata un faro che mi ha portato a realizzare questa azienda. Ho seguito con tenacia questa strada e ce l’ho fatta. Questo è il mio insegnamento agli studenti, coltivate i sogni, non arrendetevi quando vi trovate davanti ostacoli. Solo così riuscirete a realizzarvi".

Mario Bovenzi