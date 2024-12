"Il mio locale preso di mira dai ladri. Leggi diverse, non siamo tutelati"

Ladri, ma senza bottino. Rubano il registratore di cassa. Un oggetto fiscale dal valore, su un presunto ‘mercato nero’, praticamente nullo. Ma lasciano l’ennesima scia di danni. Sono fuggiti probabilmente spaventati dal rimbombare di allarmi che hanno squarciato il buio del centro storico e dai fari accesi delle riprese delle telecamere interne ed esterne. E’ il secondo furto in un mese e mezzo all’osteria ‘Il Baracchino’ di viale Pironi. "Non abbiamo paura – dice il titolare Germanico Bertazza, professionista qualificato nel settore della ristorazione –. I ladri, anche questa volta, non ci hanno guadagnato nulla, perché in cassa non lascio nulla, né soldi e neppure monete. Ma siamo stanchi. Non siamo tutelati. E non per colpa dei carabinieri, che ogni volta che chiamo ci sono. Non siamo tutelati dalle leggi – sottolinea –. Servono leggi diverse. Bisogna cambiare il sistema". Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle due, quattro individui, a volto scoperto, incappucciati ma ben visibili, utilizzando un ‘piede di porco’, ovvero una barra di ferro ricurva, con un lato acuminato, hanno divelto uno dei vetri accanto alla porta dell’ingresso e sono entrati.

Tutto questo mentre le telecamere riprendevano ogni loro mossa e l’allarme era scattato anche sul cellulare del titolare che, osservando quello che stava avvenendo all’esterno e all’interno del locale, era partito da casa e aveva avvertito le forze dell’ordine.

Nelle registrazioni, condivise dal titolare alle forze dell’ordine, oltre a vedere i volti si sente anche quello che stavano dicendo. Non parlavano in lingua italiana. Le indagini sono in corso. Furti o tentativi di furti, che scuotono la percezione della sicurezza nel centro storico ma anche nelle frazioni.

Claudia Fortini