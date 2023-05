"Il mio Morricone, tra note e cinema"

di Francesco Franchella

"Quando la colonna sonora sopravvive al film". Ennio Morricone arriva a Ferrara. Il maestro scomparso quasi tre anni fa verrà ricordato al teatro Abbado stasera (alle 21), dall’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, con ‘Alla scoperta di Morricone’: un nuovo, speciale omaggio al più grande compositore italiano di tutti i tempi, con 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei candidature e due Oscar vinti, tre Grammy Award, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro.

Loprieno, a luglio saranno tre anni senza Ennio Morricone.

"Il maestro aveva e ha una peculiarità rispetto a tutti gli altri autori di musica classica o contemporanea: la sua musica da film non ha nulla da invidiare alla musica sinfonica o classica, anche se spesso la musica da film viene relegata in un ambito più marginale. Le musiche di Morricone, invece, sono tutte sopravvissute ai loro film. Tutto il mondo conosce ‘Nessun dorma’, ma in quanti hanno visto la Turandot per intero? Allo stesso modo, ‘Gabriel’s Oboe’ scritta per il film Mission la conoscono tutte le generazioni, eppure il film Mission non viene mai trasmesso: Morricone è entrato a pieno titolo nel nostro bagaglio culturale".

Com’è nato il concerto del 4 maggio?

"Si tratta di un progetto nato nel 2018, quando il maestro ha celebrato i suoi 90 anni. Da lì, è stato un progetto in divenire: la scaletta è cambiata molte volte. Oggi abbiamo una scaletta totalmente nuova, che abbiamo chiamato ‘Alla scoperta di Morricone’, perché negli anni abbiamo trovato, al di là delle hit, tanto altro materiale di film minori, ma altrettanto bello. La scaletta è un’alternanza di musiche famosissime e di musiche da riscoprire"

Ad esempio?

"Quando Morricone apprezzava un brano che aveva scritto per una colonna sonora di poca fortuna, poi lo rielaborava per un cantante o uno strumentista. È quello che fa con il tema de ‘La Califfa’ o con ‘Il segreto del Sahara’ per Amii Stewart. Un lavoro per riportare all’attenzione cose che si erano dimenticate. Noi abbiamo ripreso le fila di quel lavoro, ottenendo un viaggio di sessant’anni di musica e di film con una voce recitante che ci prende per mano e ci guida, come Virgilio, in questo viaggio".

Immagino sia particolarmente coinvolgente dirigere un’orchestra che esegue Morricone.

"Certo, è anche più semplice. Suonare la classica comporta uno studio dell’interpretazione degli esecutori del passato e di quello che ci ha indicato l’autore. In questo caso, invece, abbiamo una musica scritta per sottolineare una scena o un momento di un film. Partiamo da questo presupposto, ma poi cerchiamo di fare nostri i brani, attualizzandoli. Abbiamo cambiato molto negli arrangiamenti e nelle modalità di esecuzione. Alcune cose erano un po’ lente e meno attuali; altre, invece, talmente sfruttate da essere diventate quasi scontate. Le abbiamo rivisitate, con rispetto, senza stravolgere nulla, ma rendendole più fresche. Morricone non ha mai scritto niente di intangibile: lui stesso ha rielaborato tutto più volte. Un lavoro continuo di ammodernamento per portare l’esecuzione al livello delle orecchie del pubblico di oggi". Che brani proporrete?

"C’era una volta in America, C’era una volta il West, Per un pugno di dollari, Mission, La leggenda del pianista sull’oceano… insieme a questo, Gli intoccabili, La Califfa, Canone inverso e non solo. Il pubblico gradisce: siamo a cento date, quasi tutte sold-out, in Italia e in Europa".