"Il mio Pirandello in scena, senza reverenza"

"La reverenza nell'arte non ha mai portato lontano". Potrebbe essere un Pirandello diverso dal solito, quello dei 'Sei personaggi in cerca d'autore' diretto e interpretato da Valerio Binasco.

Valerio Binasco, la sua vita da attore è sempre stata legata a Shakespeare. Un po’ meno a Pirandello. Lo sta riscoprendo in questi anni?

"In realtà, in maniera velata, la mia vita da regista tende a essere un po’ autobiografica. Non c’è in me una predilezione letteraria. Ci sono dei momenti che sono shakespeariani, altri goldoniani. Questo è un momento pirandelliano. Pirandello mi ispira sentimenti contrastanti di simpatia e antipatia, nausea per la vita e voglia di vita. Provo qualcosa nei confronti della vita, dei rapporti tra le persone, della famiglia, dell’amore, di se stessi, del teatro, che è sotto il segno di una forte ambivalenza. Le parole giuste non poteva che fornirmele Pirandello. Oggi sento di dovermi esprimere attraverso questo guazzabuglio di sentimenti contrastanti e nauseanti, che includono il mio rapporto con il teatro stesso. Per fortuna qualcuno aveva già attraversato una sensazione simile prima di me e aveva fornito le parole adatte".

E se questo qualcuno (ovvero Pirandello) non ci fosse stato? "Bella domanda, ma noi attori siamo figure benevolmente parassitarie. Con lo stesso spirito con cui ci aggrappiamo alla vita dei personaggi, ci aggrappiamo anche agli autori. Senza autori capaci di fornirmi l’eco, in teatro, di quelle parole, non mi sarei accorto che fosse possibile dirle. Sarei stato in silenzio".

Quando è nata l’idea di portare sul palco ‘Sei personaggi in cerca d’autore’?

"È uno spettacolo che ha due anni. Da un po’ di tempo avevo due urgenze narrative che mi tormentavano. La prima era il mondo non tanto del teatro nel teatro, quanto della recitazione. Mi interessava il rapporto degli attori con la recitazione. Ho quindi ambientato i miei Sei personaggi in una scuola di recitazione, aggiornando il testo di Pirandello al nostro presente".

La seconda urgenza?

"Quella di parlare di famiglie. La famiglia è fatta anche di rapporti violenti, folli, segnati addirittura dall’odio reciproco che può sorgere all’interno del nucleo familiare. Sei personaggi in cerca d’autore mi ha dato il modo di catturare entrambi gli aspetti: introdurre il tema a me caro della recitazione e del rapporto fra attori e personaggi e raccontare fino in fondo, credo per la prima volta, la vicenda di questa oscura e sofferente famiglia".

Perché per la prima volta?

"Perché la tradizione dei Sei personaggi, rispettando Pirandello, mette in secondo piano le vicende umane di questa famiglia, mettendo in rilievo le riflessioni filosofiche molto care al nostro autore. Maleducatamente, ho tolto le sue lunghe e celebri tirate filosofiche sull’essere e l’apparire e mi sono concentrato sulla vicenda umana dei sei personaggi, che Pirandello rilegava a pretesto. Giocando un po’ con la vanagloria, mi vanto di dire che è la prima volta in cui i sei personaggi veramente vengono accolti e non rigettati nella spazzatura della follia. Possono esistere fino in fondo".

Come ci si approccia alla rivisitazione di Pirandello?

"Non credo alla sua filosofia: credo sia stata per lui un trucco difensivo. Ma è una scelta individuale: accostarsi a un autore con un po’ di sana sfiducia non è un male. La reverenza nell’arte non ha mai portato lontano".