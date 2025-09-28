"Il mio Puccini, serioso ma dall’animo rock"

"Aveva un animo rock, un vero innovatore" Così Alessio Boni definisce Puccini. "Tutti possiamo conoscere le opere – aggiunge – ma la vita, quella no: resta un segreto che solo pochi sanno guardare e ammirare". L’attore e regista, nato a Bergamo nel 1966, è uno dei più noti attori italiani di teatro, cinema e televisione. Celebre per la sua versatilità, ha interpretato ruoli classici e contemporanei, una presenza carismatica e intensa sul palcoscenico e sullo schermo. All’Abbado, lo spettacolo ‘Concerto a due per Puccini’, con Alessio Boni e Alessandro Quarta, regia di Boni stesso e Francesco Niccolini, fonderà parola e musica, che si incontrano per restituire la complessità di un artista che non si prendeva mai troppo sul serio, pur restando uno dei grandi innovatori della musica italiana. L’appuntamento è per domani e martedì alle 20.30 al teatro Comunale.

Boni, lei ha interpretato Puccini anche per la tv, ed ora per il teatro. Dunque, se dovesse descriverlo in poche parole quali userebbe?

"Eh, difficile, vista la personalità di questo artista. Ma direi goliardico, talentuoso e drogato di vita. Era un uomo bohémien, andava a caccia, giocava d’azzardo, amava le macchine, i suoi amici e odiava litigare. Aveva un’aria austera. Lui era serioso, ma dal punto di vista della sua bravura nella musica classica. Bisogna distinguere questo suo aspetto caratteriale da quello goliardico. Era una persona seriosa che non si prendeva mai troppo sul serio".

Com’è nata l’idea di questo spettacolo teatrale?

"È nata l’anno scorso, in occasione del centenario della morte di Puccini, nel 1924. Lo spettacolo è nato al Teatro del Giglio di Lucca. Per l’occasione, si è scelto di riproporre la collaudata coppia artistica composta da me e Alessandro Quarta, già apprezzata in Molière. Dunque, saremo noi due sul palco, con la mia voce, i miei occhi sul leggìo e Alessandro, al piano e al violino. Trattasi di uno scriptum semplice, ma che messo in scena diventa esponenziale. È un vero e proprio excursus dalla nascita alla morte di Puccini".

È stato difficile mettere in scena la vasta complessità di un artista come Puccini?

"Sì, perché io non sono neanche un dito di Puccini. Devi metterti a cento metri indietro e lasciare vivere lui, cercando di rievocarlo. Non deve essere un’imitazione fine a sé stessa. Le cose più importanti di questo uomo sono le sue sconfitte, che l’hanno reso umano. Volevamo portare in scena il vissuto di dolore, non solo il trionfo".

Il tessuto narrativo è costruito a due. È stato complesso trovare un equilibrio tra parola e partitura?

"È stato facile perché ho un Alessandro Quarta vicino. Ha sensibilità teatrale e ci eravamo già conosciuti su Molière. È stimolante. La sua musica mi fa cambiare tono ed enfasi. La vera forza è nell’essere sincronizzati. Siamo come Stanlio e Ollio, come Sandra e Raimondo".

Quanta importanza ha l’interpretazione personale in uno spettacolo concertistico di questo tipo?

"È tutto. Ci sono solo luci e leggìo. L’interpretazione è la vera forza, con la musica che mi sostiene. La lettura troppo spesso viene presa sottogamba. Eppure, è più esigente dello spettacolo stesso: la devi dominare, conoscere in profondità".

C’è stato un momento in cui ha detto ‘questo è il cuore dello spettacolo’?

"Sì, quando Puccini se ne va. Quando scopre la malattia. Mi colpisce, mi disarma. Tutti siamo fragili davanti alla morte ed è drammaticamente emozionante. Mi strazia anche solo leggendolo".