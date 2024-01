"Il mio ricordo di bambina del 29 dicembre 1943"

Caro Carlino,

ho letto la notizia della sistemazione del monumento che ricorda il bombardamento del 29 dicembre 1943. In passato ho già scritto di quel fatto. Io abitavo in Via Giacomo Succi e quello era il nostro rifugio, quel giorno ero là con mia nonna e giocavo con il mio amico Graziano che era là con il suo papà, la mamma era in negozio, era una Ventura, di una famiglia di commercianti, importante a quel tempo. Non avevo ancor compiuto 7 anni. Ricordo mio papà di ritorno dal negozio, passò di là e ci disse che ormai gli aerei non sarebbero più venuti, così io e la nonna andammo a casa. Mentre stavamo per pranzare ecco il rombo degli aerei, allora ci incamminammo verso quel rifugio, ma non ci arrivammo perche vedemmo lo scoppio delle bombe. Graziano con suo papà morti con tanti altri altri. Il mio è un ricordo per sempre. Un saluto

Pasquina Ferrari

Caro Carlino,

molti cittadini incolpano l’amministrazione per il prolungarsi dei lavori in via Darsena e Corso Isonzo. Sicuramente portano disagi ma quante critiche senza sapere i motivi di questi ritardi. E poi li criticano per come sono stati fatti ancora prima che siano terminati. Prima si facevano pochi lavori di manutenzione strade e marciapiedi e nessuno si lamentava; ora che si fanno migliorie anche se con tempi lunghi vengono criticate. Diciamo che a certi cittadini non va bene nulla.

f. m.