"Il mio salotto-bunker. Benvenuti". Boom lungo la linea Gengis Khan

"Eravamo in 40 per le strade di Porto Garibaldi, i bimbi si sono divertiti ad entrare nei bunker", è entusiasta Marino Rizzati, per anni presidente di Legambiente, da sempre appassionato di tradizioni. Giorni nel segno della storia, lui e Susanna Pucci (Anpi) a fare da guida lungo la Linea Gengis Khan, 24 bunker che si trovano a Porto Garibaldi e Comacchio. Che non vennero mai armati, perché lo sbarco lì non ci fu mai e i tedeschi furono costretti in fretta e furia a cambiare aria.

Ad aprire la porta ai turisti lungo le tracce della storia anche una famiglia, che il bunker ha trasformato in un salotto. Si chiama la cannoniera, sopra si innalza l’abitazione. Il proprietario ha dato il benvenuto ai visitatori, per far conoscere questa testimonianza del passato, tra divano, tavoli e cortesia. In una casamatta, che si trova in via Anita Garibaldi, ci mettono invece gli attrezzi. Vicino c’è un orto, così lì lasciano zappe e vanghe quando finiscono di sarchiare. Anche lì i bambini si sono affacciati, grande la curiosità. "Per loro è un mondo meraviglioso, un mondo lungo il quale far scatenare la fantasia. E così imparano anche la storia, la toccano dal vivo", dice Rizzati che già da giorni, insieme ad altri volontari di Legambiente, si è messo a tirare a lucido, pulire i bunker. Olio di gomito, ramazza e sacchi. Perché la giornata, tra le pieghe della seconda guerra, fosse perfetta.

Bunker diventate case, altri nel cuore della campagna. la partenza dal campeggio Spiaggia e Mare a Porto Garibaldi, viale dei Mille 62, dove si trova immersa nel verde una delle costruzioni. "Abbiamo anche raccolto l’uva", spiega. L’escursione è stata realizzata grazie ad Anpi, Legambiente, hanno collaborato Ente Parco Delta del Po, Comune di Comacchio e Camping Spiaggia e Mare. "I bunker sono tutelati dalla soprintendenza alle belle arti, sarebbe bello che il Comune realizzasse itinerari, li valorizzasse", l’augurio di Rizzati.