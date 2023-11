"Il mio segreto? Imparare dalla vita e mai scordare da dove si viene"

Sold out per Nino D’Angelo, il cantautore e attore napoletano che stasera alle 21 sarà al teatro Nuovo con ‘Il Poeta che non sa parlare’, suo ultimo album.

Perché questo titolo?

"È una frase che mi diceva la mia professoressa di scuola. Diceva che ero un fenomeno col pensiero ma facevo forti errori grammaticali. Ma mi diceva che il pensiero era più importante dello sbaglio dicendomi che arrivavo al cuore".

Che spettacolo sarà?

"Ci saranno i brani di questo album, ma anche quelli più significativi e di successo. È uno spettacolo in cui mi racconto".

Nato povero ma ce l’ha fatta: è il simbolo del riscatto?

"Posso essere un esempio da seguire per quelli che vogliono diventare come me e nascono solo coi doveri e non coi diritti. Sono stato fortunato ma, ad esempio, non ho avuto il diritto alla scuola. Mentre invece penso sia come l’aria, un diritto di tutti". Che ne pensa della canzone napoletana di oggi?

"Ci sono cose molto belle. Con la morte di Pino Daniele si è impoverita ma ci sono tante realtà musicali. Servirebbe un Festival di Napoli per farle emergere".

I neomelodici?

"Io sono un cantautore e loro sono i figli delle mamme che facevano ascoltare le mie canzoni e hanno voluto somigliare un po’ a me".

Qual è il segreto per 40 anni di successi?

"Rimanere sempre coi piedi per terra, non dimenticarsi mai da dove si viene, chi si è e cercare di migliorare giorno dopo giorno. Io ho cercato di imparare attraverso la vita che tutte le mattina mi è arrivata in faccia".

Laura Guerra