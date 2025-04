"Il mio truffatore, tra ironia e colpi di scena"

Stasera alle 21 al teatro Nuovo arriva Biagio Izzo con ‘L’arte della truffa’.

Izzo, prima volta a Ferrara?

"Si, sono curioso. Mi fa piacere esserci e spero che ci sarà gente che verrà a vedere questo spettacolo molto divertente, leggero, ma anche riflessivo e ricco di colpi di scena".

Cosa ci può dire?

"L’arte della truffa un po’ ci appartiene. Il ‘pacco contro pacco’ è diventato un fatto folcloristico a Napoli, anche se purtroppo sento ancora delle truffe dalle quali prendo le distanze perché sono serie e pericolose. E l’appello è, specialmente alle persone anziane, di non rispondere al telefono e di non dare dati o fare acquisti, perché spesso sono truffe. La nostra è una truffa molto leggera, divertente, e a fin di bene".

La trama?

"Nella commedia vesto i panni di un truffatore che va agli arresti domiciliari ospitato dalla sorella, controvoglia del cognato che sta per chiudere un affare importantissimo con il Vaticano. Ma a sua volta riceve una truffa dal suo socio e allora accetterà il mio aiuto. Tutto in modo divertente, con colpi di scena molto particolari. Uno spettacolo divertente dove però parliamo anche di disperazione, di aiuti, di truffa, di sociale. Il messaggio è che quando c’è la possibilità di aiutare qualcuno bisogna farlo e di non essere mai prevenuti".

Come possono unirsi truffa e comicità?

"L’ironia viene dalle disgrazie, è la faccia che ride del pianto dell’altra. Quando si ha a che fare con argomenti di una certa serietà, importanza e drammaticità, lì scaturisce poi l’ironia".

Veste i panni del truffatore napoletano: questo stereotipo, quanto le dà fastidio?

"Ormai è diventato un luogo comune, folclore. In effetti stavo per scrivere una commedia proprio su questo, in cui un tour operator porta i turisti a Napoli e organizza scippi e rapine per fargli vivere l’emozione tipica, come se fosse un’attrazione turistica. È diventato un luogo comune, ma personalmente mi distacco da questo immaginario".

Cinema, tv, teatro, quale preferisce?

"Il teatro è il mio lavoro, il mio ambiente naturale. La tv ammetto che mi piace farne poca ma buona perché dà grande popolarità. Anche il cinema se arriva un film bello mi piace farlo ma il mio vero lavoro è il teatro. La vera emozione in cui mi ritrovo, anche se purtroppo è l’arte dei poveri. Ma questa è la dimostrazione che il teatro si fa per amore, per passione. Altrimenti non è possibile".

È difficile per chi inizia come comico passare a ruoli drammatici?

"Mai sentito completo, l’attore per antonomasia è insicuro. Forse è proprio questa insicurezza che ci spinge a fare. Personalmente, mi piace mettermi in discussione, confrontarmi con situazioni diverse. Tempo fa, mi dava fastidio essere etichettato come il ‘comico dei film di Natale’, così ho deciso di diversificare. Ho iniziato a lavorare su progetti come ‘Come saltano i pesci’ e ‘Tiro libero’, due film drammatici. Inoltre, stiamo preparando una commedia molto ricca ed emozionante in cui non sarò un comico, e questosa mi entusiasma molto. Il pubblico si educa piano piano e ho lentamente fatto capire che posso fare altro senza un cambiamento troppo brusco".

Cos’è per lei la comicità e fino a che punto un comico può spingersi?

"Ultimamente, la comicità sta attraversando un periodo difficile. Il politicamente corretto sta soffocando i comici. La comicità è borderline, deve esserlo. Una barzelletta che non va oltre è noiosa. Se un comico viene ingabbiato, se gli limitiamo la libertà di espressione, lo stiamo distruggendo. Deve poter dire quello che vuole, sempre con rispetto, ovviamente, ma deve essere libero di spingersi oltre. Oggi, purtroppo, non si può più dire tutto, bisogna stare attenti".