"Il mio Zeno imprevisto. Emozioni e tanta ironia"

(Stasera e domani alle 20.30 e domenica alle 16, Alessandro Haber porta al Comunale ‘La coscienza di Zeno’. Vincitore, tra i tanti riconoscimenti, di un David di Donatello, un Globo d’oro e cinque Nastri d’argento, con due film in prossima uscita, si racconta alla vigilia dello spettacolo.

Haber, che ricordi ha di Ferrara?

"Uno dei primi film dove feci una parte, nel ’69, fu ‘Giovinezza giovinezza’ di Franco Rossi e rimanemmo a Ferrara parecchio tempo, girando anche a Cento. Proprio lì, ero in un bar quando il regista guardò il materiale girato e sviluppato e mi disse ‘peccato, avrei fatto fare il protagonista a te’. Dopo lavorammo tanto insieme. A Ferrara poi vengo spesso con i miei spettacoli. Mi ha un po’ adottato".

Nella ‘Coscienza di Zeno’, quanto c’è di lei nel protagonista che porta in scena?

"Non era uno spettacolo che avevo previsto, non avevo mai visto nemmeno la versione televisiva e questo mi piaceva perché amo partire da zero. Istintivamente accettai. Nelle prove non riuscivo a capire che colore dargli ma pian piano ho compreso che c’era una parte di me che aderiva molto bene a quel personaggio che si fa scivolare addosso tutto, che mente sapendo di farlo, che lo schiaffo del padre se lo porta per tutta la vita, un traditore che vive tra il rispetto per la moglie e la voglia di trasgredire, che gli capita di tutto ma si salva sempre mostrando tutta la sua contemporaneità. Ho tirato fuori lo Zeno che c’era in me scegliendo la strada più difficile perché per riuscirci serve molta ironia e distacco. E cerco sempre di emozionarmi, portarlo al pubblico e regalare qualcosa che prima non c’era".

Tra paure e mettersi in gioco, è consigliato proprio ai giovani?

"Tanti l’hanno studiato a scuola e vengono a vedere dopo averlo riflettuto sul libro ed elaborato i contenuti. Vedere giovani in teatro è sempre raro ma durante questa tournèe c’è sempre stata una buona adesione. Vederli senza telefonino in mano è un bel miracolo".

A proposito di coscienza, quanto bisogno ce n’è oggi, anche pensando a Israele dove lei ha passato l’infanzia?

"Credo che se Netanyahu non avesse reagito sarebbe stato un esempio incredibile per tutti, senza creare altri morti e spiazzando Hamas. Miracoli che raramente accadono. Nessuno vuole la guerra, è difficile ma si può trovare una mediazione e far vivere in pace due popoli. E se invece guardo al quotidiano, ho visto scene strazianti che addolorano. C’è davvero bisogno di ridare dignità all’uomo perché la vita è preziosa. La coscienza porta a riflettere su ciò che succede e dovrebbe essere una consuetudine mentre spesso ci ubriachiamo di cose inutili".

Il mestiere dell’attore: cos’è per lei?

"È una passione incontenibile, il grande amore della mia vita con cui ho giocato, con il teatro come moglie e il cinema come amante. Non saprei farne a meno".

Ha ancora un sogno da realizzare?

"Forse l’Oscar… ma il mio Oscar è la vita, quello che sto facendo e le emozioni che mi pervadono lavorando".