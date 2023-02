Il miraggio del lavoro Nasce un ponte tra imprese e giovani

E’ un po’ una risposta al grido di allarme lanciato nei giorni scorsi dal Nuovo Consorzio Lido Nazioni. Il portavoce Gianni Nonnato aveva annunciato che per la stagione turistica mancano all’appello un centinaio di lavoratori proprio a Nazioni. Prova a dare una risposta ‘Oh, my job’ fiera del lavoro che si svolge a Comacchio, manifestazione che cerca di fare incontrare domanda ed offerta, imprese e ragazzi che cercano occupazione.

Il calendario è pronto. Il 23 febbraio, alle 15.30, nell’istituto Remo Brindisi di Lido Estensi, la fiera promossa dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune. L’evento, organizzato dal Centro Informagiovani, permette a chi offre e chi cerca lavoro di incontrarsi. Sono 50 le imprese che hanno risposto all’appello ora è indispensabile coinvolgere chi è in cerca di una nuova occupazione. Informagiovani ha così ideato ‘Aspettando Oh my Job’, rassegna di incontri nella sede di Porto Garibaldi, pensata per quanti hanno bisogno di lavorare. Il primo appuntamento martedì 7 febbraio alle 10.30 ed è intitolato ‘Cv check: controlla il tuo cv’. Il curriculum è appetibile per un’azienda? Controlliamolo insieme e scopriamo come migliorarlo in vista dei colloqui, a cura di Maximus Italia.

Per partecipare alla giornata dei colloqui va compilato un modulo online, registrandosi al link https:forms.gleGpwrKqFAHnXNtMMQA. Il centro Informagiovani organizza una serie di appuntamenti in presenza dedicati agli studenti delle quinte superiori del Brindisi, per favorire l'ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro. Grazie a 'Oh, my job!' imprese – piccole e grandi, stagionali e non – che cercano personale, e disoccupati in cerca di un impiego avranno uno spazio in cui incontrarsi. L'intenzione è gettare un ponte tra chi è pronto ad assumere, operazione che sta diventando sempre più difficile, e giovani, e meno giovani, che faticano a farsi conoscere dalle aziende e non vedono valorizzate le proprie competenze.