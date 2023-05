Il misticismo di Eckhart all’Ariostea

Ripercorre il pensiero mistico di Meister Eckhart libro di Francesco Roat ‘Nulla volere, sapere, avere’ che oggi alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze). Dialogherà con l’autore Marcello Girone Daloli. L’appuntamento rientra nel ciclo di ‘Incontri con la spiritualità applicata’. La tematica basilare affrontata nei sermoni eckhartiani sta nel proporre un’esistenza all’insegna dell’abnegazione e del distacco quali prerequisiti a una condotta di tipo mistico. Nell’ottica del Meister il distacco si coniuga all’accettazione serena della realtà, anche quando essa comporti privazioni, pene, lutti. Un’accoglienza non certo masochistica, che non equivale a mera passività o apatia ma si configura come una sorta di noluntas, di abdicazione alla propria volontà in modo da non pretendere più niente; per quanto, paradossalmente, niente cercando moltotutto si ottenga. Solo così per il nostro mistico gli uomini possono divenire, qui e ora, davvero beati. Perciò l’uomo pneumatico "nulla vuole, nulla sa, nulla ha". Va precisato che un tale atteggiamento prevede che cessino la hybris dell’egocentrismo, l’ambizione di comprendere intellettualmente ciò che valica i limiti dell’umano sapere (Dio) e la fame insaziabile d’acquisizione.