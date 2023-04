Il mito di Ferrara. Omaggio a Funi La ricerca di Quiring sulle fonti

"Ferrara, addì 23 febbraio millenovecentotrentaquattro. (…) Il compenso da corrispondere al Prof. Funi per tutte le prestazioni sopra descritte viene di comune accordo stabilito in L. 100.000". L’assuntore: Virgilio Achille Funi. Il podestà: Renzo Ravenna. Insomma, per il ciclo di affreschi ‘Il mito di Ferrara’, realizzati tra il ’34 e il ’38 nella Sala dell’Arengo, Achille Funi (aiutato da Felicita Frai), riceve la somma, allora cospicua, di 100mila lire. L’opera è nata, dopo il 1933, come omaggio ai pittori del Rinascimento e alla città di Ferrara. Un omaggio che, nella storia più o meno recente, è stato più volte ricordato da altri artisti. È il caso di Nicholas Quiring, pittore, disegnatore, docente negli Stati Uniti, dov’è nato nel 1981. Quiring è autore e ideatore di un progetto funiano confluito nella pubblicazione ‘Nicholas Quiring. Il mito di Ferrara. Omaggio ad Achille Funi e alle sue fonti’: si tratta di una pubblicazione realizzata dal Comune di Ferrara, in collaborazione con Ferrara Arte e con il contributo economico del Rotary Club (Distretto 2072 – Ferrara Est). Curato dallo storico dell’arte Lucio Scardino e dal giornalista Filippo Manvuller, il volume è diviso in due parti. Mentre la seconda parte costituisce la prima monografia sulla sala affrescata da Achille Funi, con testi di Felicita Frai, Nello Quilici, Giorgio De Chirico, Folco Quilici, Vittorio Sgarbi (postfazione), immagini e documenti; la prima parte si concentra, dopo uno scritto di Lucio Scardino, sulla ripresa di una serie di sanguigne di Quiring (poi donate alla Biblioteca Ariostea), che costituiscono una ricerca sugli affreschi di Funi e sulle sue fonti. Bisogna immaginarsi Quiring passeggiare col taccuino in mano mentre riproduce gli affreschi di Funi e li scompone. La passeggiata di Quiring non può che continuare tra le strade di Ferrara, a scovare i motivi di Cosmè Tura, i migliori scorci di Palazzo dei Diamanti e del Castello. Ma Funi va oltre. Le sue fonti, Canova, Michelangelo, Leonardo… tutti sono citati e abbozzati dall’americano, con un tratto spontaneo, sfumato e, per certi versi, metafisico. Così Ferrara, in Funi e in Quiring, diventa un mito.

Francesco Franchella