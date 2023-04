’Il Mito di Ferrara’, un viaggio tra la città estense e gli Stati Uniti

’Il Mito di Ferrara’, tra la città estense e gli Stati Uniti. E oltre. È un viaggio attraverso l’arte di secoli, che connette Ferrara al mondo, quello ripercorso dall’ultima pubblicazione realizzata da Comune e Rotary Club Ferrara Est, con la collaborazione della Fondazione Ferrara Arte, che sarà presentata nella sala dell’Arengo di palazzo Municipale oggi alle 16, alla presenza dell’assessore Marco Gulinelli, del presidente Rotary Ferrara Est Marco Linguerri e del curatore Lucio Scardino.

Il volume, con postfazione di Vittorio Sgarbi, parte da alcune tavole a matita sanguigna che il docente (al College for Creative Studies di Detroit), artista e architetto americano Nicholas Quiring ha recentemente donato alla biblioteca Ariostea: dopo una visita a Ferrara, ispirato dagli affreschi di Achille Funi della sala dell’Arengo (1934-‘38) e dalle fonti rinascimentali, ha infatti tracciato un proprio diario di viaggio, componendo 26 disegni. Sono ritratti: oltre che alcune scene del Mito di Ferrara funiano (da qui il titolo del libro) - le allegorie dei mesi, San Giorgio, Fetonte, le Eliadi - anche i grandi rinascimentali a cui guardava Funi: Cosmé Tura, Michelangelo Buonarroti, Leonardo e Raffaello, oltre ad alcuni luoghi simbolo della città: il Castello estense, palazzo dei Diamanti, le mura. Scardino parte quindi dall’omaggio di Quiring a Ferrara per ripercorrere la fortuna che la città ha avuto negli anni tra gli artisti stranieri: Giovanni Basile Roy, Robert Carroll, James Rosen, Robert Rauschenberg. Il libro contiene poi due scritti che Nello (da un volume pubblicato nel 1939) e Folco Quilici realizzarono in onore al Mito di Ferrara di Achille Funi, a cui si aggiunge anche un articolo di Giorgio De Chirico: "La sua attività pittorica - scriveva nel 1940 - è un costante andare verso la bellezza". Nel libro non mancano - anticipa Scardino - alcune chicche, tra cui un dipinto (ferrarese) inedito di Funi, che restituisce uno spaccato della storia locale di quegli anni. La pubblicazione è idealmente connessa alla mostra ‘Rinascimento a Ferrara’, a palazzo dei Diamanti, sia nelle fonti citate, sia in quell’Officina ferrarese, coniata nel 1934 da Roberto Longhi, che anticipò proprio la realizzazione della sala dell’Arengo e del suo Mito di Ferrara ad opera di Funi e Felicita Frai, restituita oggi anche dalle sanguigne di Quiring che, per un intreccio del destino, ha operato e opera anche in Ohio e, specificamente, a Toledo, ultima città gemellata con Ferrara, da circa un anno e mezzo.